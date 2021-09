Bursa Asia Pasifik Bervariasi Respons Data Ekonomi AS

Jumat, 17 September 2021 | 08:16 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Jumat pagi (17/9/2021) karena investor bereaksi terhadap data ekonomi AS yang beragam.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,38%, sementara indeks Topix menguat tipis. Kospi Korea Selatan turun 0,22%. Di Australia, S&P/ASX 200 turun 0,38%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang melemah 0,13%.

Investor mencermati pergerakan bursa di Hong Kong. Indeks Hang Seng telah turun hampir 6% sepanjang minggu ini di tengah kekhawatiran peraturan yang brimbas pada sektor teknologi dan kasino.

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average turun 63,07 poin menjadi 34.751,32 dan S&P 500 melemah sekitar 0,16% menjadi 4.473,75. Nasdaq Composite naik 0,13% menjadi 15.181,92.

Pergerakan di Wall Street terjadi setelah Biro Sensus Kamis (16/9/2021) melaporkan bahwa penjualan ritel Agustus meningkat 0,7% lebih baik dari perkiraan Dow Jones penurunan 0,8%.

Sementara data mingguan asuransi pengangguran terbaru menunjukkan 332.000 klaim, lebih tinggi dari perkiraan Dow Jones sebesar 320.000.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,871 dari 92,6.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,66 per dolar, lebih kuat dari level di atas 110 awal pekan ini. Sementara dolar Australia ditransaksikan US$ 0,7291, setelah melemah dari US$ 0,735 pada awal minggu.

Untuk harga minyak naik tipis pada pagi ini di perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent US$ 75,64 per barel dan minyak mentah berjangka AS melemah sekitar 0,1% menjadi US$ 72,56 per barel.

Sumber: CNBC