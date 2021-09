Bursa Australia Melemah di Tengah Liburnya Mayoritas Bursa Asia

Senin, 20 September 2021 | 08:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Australia turun pada perdagangan Senin pagi (20/9/2021) di tengah bursa Asia tutup karena hari libur.

S&P/ASX 200 di Australia turun 1,29%. Saham pertambangan utama melemah seperti Rio Tinto turun 2,64%, Fortescue Metals Group anjlok 2,95% dan BHP turun 3,01%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang melemah 0,38%.

Sementara bursa di Tiongkok daratan, Jepang, dan Korea Selatan ditutup pada Senin.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average mengalami pelemahan tiga minggu berturut-turut, pertama pada tahun 2021. Secara historis, September bulan yang kurang bagus buat pasar modal AS.

Fokus investor minggu ini pada pertemuan Federal Reserve AS (the Fed) 21-22 September sebagai petunjuk tentang pengurangan kebijakan moneter bank sentral.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 93.234 dari 93.

Yen Jepang berada di 110,02 per dolar, setelah melemah minggu lalu dari 109,6 terhadap greenback. Dolar Australia diperdagangkan pada US$ 0,7263, setelah melemah dari US$ 0,736 minggu lalu.

Sementara harga minyak melemah pagi in di perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent turun 0,27% menjadi US$ 75,14 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS turun 0,29% menjadi US$ 71,76 per barel.

