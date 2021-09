Pasar Cermati Sentimen Surplus Neraca Perdagangan Agustus

Senin, 20 September 2021 | 10:52 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mencermati sentimen positif tren surplus neraca perdagangan bulan Agustus. Hal ini dinilai akan memicu antusias investor asing masuk ke pasar saham domestik secara massif.

PT Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan, neraca perdagangan pada bulan Agustus tercatat surplus US$ 4,74 miliar. Capaian tersebut merupakan hasil dari kontribusi naiknya ekspor nonmigas sebesar US$ 5,43 miliar, di samping defisit neraca migas sebesar US$ 1,23 miliar. Selain melanjutkan tren surplus yang telah terjadi selama 16 bulan berturut-turut. Raihan tersebut, merupakan surplus yang terbesar sejak tahun 2006 dan diharapkan turut menjadi motor perekonomian Indonesia ke depan. “Pada rentang Januari hingga Agustus 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total US$ 19,17 miliar,” jelas Pilarmas dalam riset harian, Senin (20/9/2021).

Secara terinci, total ekspor bulan Agustus 2021 tercatat sebesar US$ 21,42 miliar bulanan dan tahunan masing-masing naik 20,95% dan 64,1%. Nilai ekspor Agustus 2021 merupakan capaian tertinggi sejak 2000 serta memiliki angka pertumbuhan lebih tinggi dari konsensus perkiraan angka pertumbuhan ekspor yang hanya sekitar 36,1% YoY.

Peningkatan didukung oleh ekspor non-migas yang tumbuh sebesar 63,4% YoY maupun sektor migas yang tumbuh sebesar 77,9% YoY. Secara kumulatif, total ekspor sepanjang tahun berjalan mencapai US$ 142,01 miliar atau meningkat 37,77% year to date (ytd) yang didominasi ekspor CPO dan bahan bakar mineral.

Sumber: Investor Daily