IHSG Berpotensi Menguat, Investor Tetap Waspadai Support 5,982

Selasa, 21 September 2021 | 09:30 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berpotensi menguat apabila indeks mampu bertahan di atas level support. Adapun level support indeks berada di 5,982, 5,938 dan level resisten berada di 6,170, 6,263.

MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (21/9/2021), menyampaikan bahwa investor perlu mewaspadai akan adanya support di 5,982, bila IHSG masih mampu bertahan di atas support maka diperkirakan IHSG akan berpeluang menguat ke atas 6,170.

BACA JUGA IHSG Lanjut Melemah di Awal Perdagangan Hari Ini

“Namun sebaliknya, bila terkoreksi ke bawah support, maka IHSG akan mengarah ke 5,850-5,900 untuk membantuk wave [y] dari wave E dari wave (X),” jelas MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

SMRA - Buy on Weakness (820)

Pada perdagangan kemarin (20/9), SMRA ditutup terkoreksi 3% ke level 820, pergerakan SMRA pun sudah menembus MA20-nya.

Buy on Weakness: 790-815

Target Price: 860, 940

Stop loss: below 760

BBRI - Buy on Weakness (3,590)

BBRI ditutup terkoreksi 0,6% ke level 3,590 pada perdagangan kemarin (20/9), koreksi BBRI juga disertai oleh tekanan jual yang relatif besar.

Buy on Weakness: 3,470-3,550

Target Price: 3,800, 4,200

Stop loss: below 3,290

BBRI - Buy on Weakness (3,590)

BBRI ditutup terkoreksi 0,6% ke level 3,590 pada perdagangan kemarin (20/9), koreksi BBRI juga disertai oleh tekanan jual yang relatif besar.

Buy on Weakness: 3,470-3,550

Target Price: 3,800, 4,200

Stop loss: below 3,290

MYOR - Buy on Weakness (2,390)

MYOR ditutup terkoreksi 0,4% ke level 2,390 pada perdagangan kemarin (20/9).

Buy on Weakness: 2,350-2,390

Target Price: 2,450, 2,540

Stop loss: below 2,260

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily