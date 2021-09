Pendapatan Nusantara Infrastructure Naik 26%

Selasa, 21 September 2021 | 10:00 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pendapatan PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) secara keseluruhan meningkat 26%. Lini bisnis jalan tol menyumbang per tumbuhan sebesar 25%, demikian pula sektor energi yang naik tajam 46%. Sedangkan sektor water treatment plant cenderung datar karena berbasis take or pay.

“META memperlihatkan perbaikan performa keuangan dengan mencatatkan peningkatan sebesar 26% di semua lini bisnis perseroan. Meski laba bersih masih tertekan sekitar 30%, kinerja perseroan di periode 2021 lebih positif dibandingkan 2020. Tahun ini menjadi performa keuangan paling baik, setelah pandemi di 2020 sempat terjadi penurunan akibat mobilitas berkurang. Tahun ini kami lebih baik di semua sektor,” ucap Direktur Utama PT Margautama Nusantara (MUN) Danni Hasan dalam media visit ke Beritasatu Media Holdings, Senin (20/9/2021).

Nusantara Infrastructure adalah induk usaha dari MUN. Diharapkan profitabilitas META membaik ke depan.

“Yang jelas, secara keseluruhan revenue META mengalami kenaikan di kisaran 26,3%, dibandingkan tahun lalu yang dalam keadaan krisis. Bukan hanya revenue, dari sisi EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) perseroan juga meningkat 34,2% atau lebih tinggi daripada capaian revenue. Pun demikian dengan operating profit yang tumbuh 27% hingga 28%,” ucap Danni.

Jadi, lanjut Danni, secara economic performance meningkat, walaupun dari segi laba bersih berkurang. Menurut dia, penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh pekerjaan dua proyek investasi perseroan yakni PLTA Lau Gunung di Medan dan Tol Layang AP Pettarani di Makassar yang harus diselesaikan tahun 2021. Hal ini terkait dengan modal kedua proyek tersebut yang tidak 100% bersumber dari pemegang saham, tetapi 70% di antaranya berasal dari pinjaman bank.

Apalagi, bunga dari pinjaman tersebut juga mulai kick off pada tahun ini. Akibatnya, beban bunga melonjak dua kali lipat. Perolehan laba operasi yang tumbuh 30% akhirnya terpangkas oleh beban bunga yang mengakibatkan laba bersih menjadi menurun.

“Kalau dilihat dari absolut angkanya, penurunan laba bersih tidak sebesar penurunan laba operasi. Jadi, masih bagus karena bisnisnya masih baru. Tapi ketika traffic membaik, sektor energi ataupun toll road akan tumbuh,” imbuhnya.

Seperti yang pernah terjadi pada 2009, saat perseroan membangun Jalan Tol Lingkar Barat atau JORR I yang tuntas pada 2010. Dua tahun pertama mengalami kesulitan karena bunga tinggi dari 70% modal yang dipinjam dari bank, namun seiring berjalannya waktu membaik karena volume traffic meningkat dari semula 40.000 kendaraan menjadi 70.000.

Proyeksi 5 Tahun

Untuk itu, kata Danni, jika diproyeksikan hingga lima tahun ke depan tanpa diikuti dengan investasi baru, maka pendapatan dan EBITDA perseroan akan meningkat dua kali lipat.

Ini akan tercermin dari sisi profit margin dan EBITDA margin yang meningkat secara konsolidasi sekitar 45,7%, ditopang dari sektor jalan tol sebesar 70%.

“Bisnis META cukup bagusdi tengah keadaan krisis yang terjadi sampai semester I-2021. Mudah-mudahan, akhir tahun ini akan ada perbaikan lagi karena kuartal IV,” ucapnya.

Perseroan juga patut berbangga lantaran tidak pernah meminta restrukturisasi dan relaksasi.

Menurut Danni, perusahaan berkomitmen terhadap pembayaran pinjaman, dengan menerapkan parameter ketat dalam keuangan. Buktinya, di tengah keadaan krisis akibat pandemi Covid-19, pembangunan proyek yang digarap META tidak dihentikan.

Dengan keadan demikian, perbankan tentu akan melihat META sebagai perusahaan yang positif. Hal ini juga berdampak positif bagi salah satu anak usaha perseroan, PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB), yang akan menerbitkan obligasi.

“Kami manage pembeli obligasi kami sebesar Rp 875 miliar, dari total Rp 1,3 triliun on time pada 15 September lalu. Sekarang kami mau panggil untuk buy back, tidak ada yang mau jual. Kalau bagus kan nggak ada yang mau jual. Padahal, saya mau mencari momentum untuk bayar bunga yang lebih murah,” ungkapnya.

Kecil, tapi Cantik

Danni mengakui META merupakan perusahaan yang masih relatif kecil, dengan panjang tol kelolaan sekitar 40 km. Jika pendapatan dalam situasi normal totalnya mencapai Rp 800 miliar, berarti pendapatan perusahaan Rp 20 miliar per km.

“Jadi, kami punya timing generation yang cukup bagus, kemudian margin juga masih bagus. Jadi, kalau dianalogikan, kami bukanlah Amerika, tapi Norwegia, kecil tapi cantik,” tandasnya.

Potensi Injeksi Dana

Terkait penawaran umum terbuka (PUT), Danni memastikan tahun ini perseroan tidak akan melakukan penawaran publik melalui mekanisme apa pun. Namun, pada tahun-tahun mendatang tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan injeksi modal.

Apalagi bila proyek-proyek besar yang diincar perseroan didapat, maka sebagai perusahaan publik, sudah semestinya META melakukan suntikan modal. Proyek besar yang diincar antara lain Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) III.

“Pemegang saham utama kami pasti injeksi modal. Tapi, karena kami perusahaan publik, mau tidak mau, publik juga harus ikut untuk kesetaraan. Adapun mekanismenya bisa rights issue atau instrumen lain. Tidak menutup kemungkinan kapan pun kami mulai proyek, kami akan mendapatkan capital gain,” paparnya.

Sumber: Investor Daily