Perdana, BNP Paribas Luncurkan Reksa Dana Indeks ETF

Selasa, 21 September 2021 | 11:18 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT BNP Paribas Asset Management meluncurkan Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF yang merupakan produk Exchange Traded Fund (ETF)-nya yang pertama. Solusi investasi berupa reksa dana ETF ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberikan eksposur bagi para investor ke 30 perusahaan dengan tema “Pertumbuhan”.

Presiden Direktur PT BNP Paribas AM Priyo Santoso mengatakan, produk ETF ini terdaftar dengan kode perdagangan XBIG dengan tanggal mulai perdagangan per 21 September 2021 dan nilai nominal sebesar Rp 500 per unit penyertaan.

"Kami mencermati pertumbuhan ETF yang semakin populer di kalangan investor Indonesia, terutama untuk investor institusi. Untuk itu, kami menghadirkan Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF, sebagai alternatif dan peluang diversifikasi bagi para investor untuk menangkap momentum pertumbuhan dari 30 perusahaan dengan tema “Pertumbuhan”. Berinvestasi di ETF menawarkan beberapa keunggulan seperti transaksi secara real-time, di mana harga juga tersedia secara real-time di Bursa, sehingga memungkinkan investor untuk bertransaksi intra-day, selama jam perdagangan bursa," katanya dalam peluncuran Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF, Selasa (21/9/2021).

Berdasarkan data yang dikelola oleh OJK, dalam 5 tahun terakhir, produk ETF di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif, naik sebesar 114% ke Rp 14,8 triliun per Agustus 2021 (2,74% dari total NAB industri) dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp 6,4 triliun per tahun 2016 (1,90% dari total NAB industri).

Priyo menambahkan, tujuan investasi Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF adalah untuk menghasilkan kinerja yang mengikuti kinerja indeks IDX Growth30. "Siklus ekonomi yang terus bergerak membuat investor akan selalu membutuhkan pilihan emiten dengan tren kinerja dan fundamental yang beragam. Dengan berinvestasi di Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF, yang mengikuti pergerakan indeks IDX Growth 30, kami ingin memperkenalkan investor pada manfaat dari berinvestasi. Hal ini kami yakini dapat dicapai dengan mengacu pada Indeks IDX Growth30 yang berisi 30 saham yang sudah terseleksi oleh BEI dan memiliki tren pertumbuhan laba yang baik," jelasnya.

Dalam meluncurkan produk ETFnya yang pertama ini, PT BNP Paribas AM bekerjasama dengan PT Indo Premier Sekuritas (IPS) sebagai Dealer Partisipan. IPS merupakan salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia yang telah berpengalaman menjadi Dealer Partisipan untuk 27 ETF sejak tahun 2007.

Untuk informasi, ETF adalah produk reksa dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unitnya diperdagangkan di bursa efek. Meski ETF merupakan reksa dana, ETF memiliki kelebihan dalam hal transaksi dan harga, di mana harganya tersedia secara real time dan ditransaksikan layaknya jual-beli saham di bursa efek. Transaksi ETF tersedia di pasar primer melalui dealer partisipan, dan di pasar sekunder melalui perusahaan sekuritas (broker).

Investor institusi dapat melakukan pembelian unit penyertaan Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 ETF melalui pasar primer dan pasar sekunder, sedangkan investor individu hanya melalui pasar sekunder.

Sementara, Indeks IDX Growth30 adalah indeks yang diluncurkan oleh BEI, yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Sebelumnya pada bulan Mei, PT BNP Paribas AM juga telah meluncurkan reksa dana indeks baru, yaitu Reksa Indeks BNP Paribas IDX Growth30.

Sumber: Investor Daily