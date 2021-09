Bursa Eropa Menguat, Investor Pantau Rapat the Fed

Rabu, 22 September 2021 | 07:54 WIB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (21/9/2021). Investor masih mengamati krisis default China Evergrande Group dan rapat the Federal Reserve yang akan berakhir hari ini.

Stoxx 600 naik 1%, DAX Jerman naik 1,43%, FTSE Inggris naik 1,12%, FTSE MIB Italia naik 1,22%.

Saham perusahaan judi olahraga Entain naik 18% ke puncak Stoxx 600 setelah dilaporkan akan diambil alih oleh DraftKings senilai US$ 20 miliar. Entain memastikan tawaran DraftKings ke bursa London, tetapi tidak menyebutkan nominalnya.

Saham Universal Music Group melesat hingga 36% dalam debut perdagangannya. IPO Universal adalah yang terbesar di Eropa tahun ini.

Saham-saham perjalanan juga menguat setelah AS melonggarkan pembatasan perjalanan bagi pelancong dari AS dan Eropa yang sudah divaksin.

The Federal Reserve memulai rapat hari Selasa hingga Rabu membahas suku bunga dan proyeksi ekonomi. Investor khawatir bank sentral AS itu akan mulai melakukan tapering stimulus karena inflasi yang melesat dan pasar tenaga kerja yang membaik.

Ketua the Fed, Jerome Powell sebelumnya mengatakan bank sentral AS akan mulai mengurangi stimulus US$ 120 miliar akhir tahun ini.

Dari Asia, raksasa properti China Evergrande Group semakin dekat ambang kebangkrutan. Kamis besok, perusahaan itu harus bayar bunga utang sebesar US$ 83 juta. Utangnya sendiri diperkirakan mencapai US$ 300 miliar. Sejumlah analis yakin bahwa Evergrande tidak akan mampu membayar bunga.

