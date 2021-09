Indeks Diproyeksi Menguat, Buy On Weakness Saham-saham Ini

Rabu, 22 September 2021 | 08:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (22/9/2021), berpeluang menguat untuk menguji area 6,100, dengan level support di 5,982,5,938 dan resisten 6,170 dan 6,263.

"Tetap waspadai 5,982, bila IHSG terkoreksi ke bawah level tersebut maka IHSG akan mengarah ke 5,850-5,900," jelas MNC Sekuritas dalam riset harian, Rabu (22/9/2021).

Agar tetap cuan, MNC Sekuritas sarankan strategi buy on weakness pada saham-saham sebagai berikut;

ERAA - Buy on Weakness (615)

Kemarin (21/9), ERAA ditutup menguat 2,5% ke level 615 namun masih tertahan oleh MA60-nya. Posisi ERAA saat ini kami perkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave Y dari wave (B). Hal ini berarti ERAA masih berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 600-615

Target Price: 640, 685

Stoploss: below 560

BEKS - Buy on Weakness (100)

BEKS ditutup terkoreksi 1% ke level 100 pada perdagangan kemarin (21/9), koreksi BEKS pun masih tertahan oleh MA60-nya. Kami perkirakan, saat ini posisi BEKS sedang berada di akhir wave [ii] dari wave C dari wave (Y). Hal ini berarti, koreksi BEKS akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 95-100

Target Price: 110, 120

Stoploss: below 92

ICBP - Buy on Weakness (8,300)

ICBP ditutup menguat 2,2% ke level 8,300 pada perdagangan kemarin (21/9) dan diikuti dengan munculnya tekanan beli. Diperkirakan, posisi ICBP saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave 3, sehingga bila ICBP mampu bertahan di atas 7,950 maka ICBP berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 8,175-8,275

Target Price: 8,800, 9,100

Stoploss: below 7,950

AMRT - Buy on Weakness (1,385)

Pada perdagangan kemarin (21/9), AMRT ditutup menguat 1,1% ke level 1,385, pergerakan AMRT pun diikuti dengan munculnya tekanan beli. Kami memperkirakan, selama AMRT belum mampu break resistance di 1,435, maka posisi AMRT saat ini sedang berada pada bagian dari wave [ii] dari wave 5, manfaatkan posisi ini untuk BoW.

Buy on Weakness: 1,300-1,385

Target Price: 1,435, 1,540

Stoploss: below 1,250.

