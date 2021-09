MAPI Hadirkan Brand Produk Rumah Tangga Thailand di SOGO

Rabu, 22 September 2021 | 18:47 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) menghadirkan Index Living Mall sebagai icon produk perabot rumah tangga terbesar Thailand di SOGO Department Store. Ekspansi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia.

Managing Director SOGO Department Store Indonesia sebagai bagian MAPI, Handaka Sentosa mengatakan, sebagai destinasi utama berbelanja, SOGO tidak hanya mengunggulkan fashion items, tetapi juga melengkapi kebutuhan furniture & home decoration, serta memberikan nilai tambah dengan menyediakan tim desainer khusus untuk memberikan saran, desain dan pelayanan optimal. "Sebagian besar produk Index Living Mall menggunakan bahan ramah lingkungan dan diproduksi dengan teknologi terbaik, SOGO Department Store, sebagai one stop shopping destination di Indonesia terus berkomitmen untuk selalu memenuhi segala kebutuhan dan keinginan dari para konsumen," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (22/9/2021).

Marketing Director SOGO Department Store Indonesia Arnolda Ratnawati Sidarta mengatakan selain produk yang eco-friendly, semua furniture & accessories di Index Living Mall juga sudah memenuhi standar Eropa, yang mendukung healthy lifestyle, karena produk yang dihasilkan memiliki kandungan bahan kimia yang rendah.

Arnolda menambahkan, dengan memiliki lebih 4,4 juta anggota MAP Club, hal ini akan membantu Index Living Mall untuk menjangkau pasar potensial Indonesia.

Sebagai informasi, Index Living Mall akan tersedia di SOGO Department Store Plaza Senayan dan Kota Kasablanka pada akhir tahun ini. Index Living Mall saat ini sudah memiliki 31 gerai, lebih dari 45 showrooms furniture serta platform online di seluruh Thailand.

Di sisi lain, anak usaha perseroan yakni PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) telah melakukan kemitraan dengan Foot Locker, Inc. peritel spesialis atletik yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS). Lewat kesepakatan ini, perusahaan akan membuka gerai baru di kawasan Asia Tenggara. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian lisensi eksklusif antara MAPA dengan Foot Locker. Dengan demikian, kemitraan tersebut juga menandai masuknya Foot Locker Inc ke pasar Indonesia sebagai flagship brand.

Sumber: Investor Daily