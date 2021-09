Permintaan Alat Berat Naik, Hexindo Incar Pendapatan US$ 359,42 Juta

Rabu, 22 September 2021 | 20:05 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA), emiten distributor alat berat hingga akhir 2021 menargetkan pendapatan US$ 359,42 juta dan laba bersih US$ 31,75 juta. Adapun target penjualan alat berat sebanyak 1.626 unit sepanjang tahun 2021.

Direktur PT Hexindo Adiperkasa Tbk Dwi Sasono menjelaskan, target akan diraih dengan pemetaan pelanggan yang loyal terhadap perseroan. Selain itu, pelanggan yang sudah memiliki kontrak dengan project owner.

BACA JUGA Hexindo Adiperkasa Pimpin Top Gainer Sesi Pertama

“Dengan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Hexindo optimistis dengan tetap menjaga kualitas pelayanan segmen agro dan forestry yang diprediksi tetap mendominasi secara bergantian, lalu diikuti mining yakni nikel dan konstruksi,” jelasnya dalam paparan publik belum lama ini.

Untuk diketahui, permintaan alat berat Hexindo mengalami peningkatan pada kuartal pertama tahun buku 2021 seiring kenaikan harga batu bara, nikel, maupun CPO. Bahkan, saat ini Hexindo Adiperkasa mengalami shortage stock untuk permintaan alat berat yang meningkat signifikan. “Seiring waktu suplai makin baik, ada percepatan dari pabrikan dan diharapkan dapat menyediakan stok yang memadai sesuai permintaan pelanggan,” ujarnya.

Dwi menambahkan, permintaan alat berat dari pertambangan nikel meningkat pesat. Untuk itu, perseroan membuat beberapa kontrak dengan pelanggan-pelanggan yang sudah lama berbisnis di nikel dan terus selalu mencari pelanggan baru terjun di bisnis itu.

Di sisi lain, tahun 2021 perseroan juga memulai bisnis rental alat berat. Dalam tahap awal, alat berat yang disewakan masih terbatas pada model ZX200-210F.

Tebar Dividen

Hexindo Adiperkasa juga akan membagikan dividen tunai sebesar US$ 70,47 juta atau US$ 0,083902 per saham yang bersumber dari laba yang ditahan. Pembagian dividen karena kondisi keuangan perusahaan yang membaik setelah melunasi semua pinjaman bank dan belum adanya rencana melakukan investasi dalam waktu dekat.

Pembagian dividen ini sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar perseroan pada tanggal 17 September 2021 lalu.

Direktur PT Hexindo Adiperkasa Tbk Yoshendri menyatakan, posisi cashflow perseroan saat ini cukup untuk membiayai dividen tersebut. Berdasarkan data perseroan, sampai akhir Agustus 2021 kas perseroan berjumlah US$ 66 juta dengan estimasi hingga akhir September 2021 jumlahnya melebihi US$ 70 juta.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily