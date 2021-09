Sambut Positif Rapat the Fed, Wall Street Ditutup Menguat

Kamis, 23 September 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Jerome Powell (Foto: Istimewa)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (23/9/2021). The Federal Reserve mengatakan tidak akan terburu-buru menarik stimulus yang selama ini menolong perekonomian AS melewati pandemi.

Setelah terkoreksi empat hari terakhir, Dow Jones Industrial Average naik 1% ke 34.258,32. S&P 500 naik 0,95% ke 4.395,64. Nasdaq naik 1% ke 14.896,85.

The Fed menyelesaikan rapat dua hari pada hari Rabu. Dalam rapat, the Fed memutuskan menahan suku bunga mendekati nol. The Fed mengindikasikan mereka akan segera melakukan tapering tetapi tidak mengatakan kapan.

"Jika pemulihan meluas sesuai perkiraan, Komite menilai mengurangi pembelian aset dalam waktu dekat mungkin dilakukan," kata pernyataan the Fed.

Ketua the Fed mengatakan bahwa Komite sudah siap melakukan tapering. Menurut survey yang dilakukan CNBC, kalangan analis memperkirakan tapering diumumkan pada bulan November dan dimulai pada Desember.

"Meskipun hari ini tidak diambil keputusan soal tapering, tetapi peserta rapat menilai selama pemulihan ekonomi berjalan sesuai rencana, tapering bertahap yang berakhir pada pertengahan tahun depan mungkin terjadi," kata Powell.

Powell juga mengatakan, the Fed semakin dekat dengan target inflasi dan ketenagakerjaan. Dua hal ini menjadi penentu kenaikan suku bunga. Jumlah anggota the Fed yang memperkirakan kenaikan suku bunga pada 2022 semakin banyak. Juni lalu, mayoritas masih memperkirakan kenaikan suku bunga pada 2023.

The Fed memangkas proyeksi pertumbuhan PDB AS menjadi 5,9% tahun ini, dari proyeksi sebelumnya di bulan Juni sebesar 7%. Pertumbuhan PDB 2023 diperkirakan di 3,8%, naik dari proyeksi sebelumnya 3,3%, dan pada 2023, PDB baik 2,5% naik 0,1 poin persentase.

Sumber: CNBC.com