Sentimen Krisis Evergrande Mereda, Bursa Eropa Ditutup Menguat

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Rabu (22/9/2021). Sentimen dari krisis utang China Evergrande Group mereda dan investor menantikan hasil rapat the Federal Reserve.

Indeks Stoxx 600 naik 0,99%%, DAX Jerman naik 1,03%, FTSE Inggris naik 1,47%, FTSE MIB Italia naik 1,44%.

Saham rumah judi online Entain naik 5,1%. Perdagangan Selasa, Entain naik 18% setelah ditawar untuk diakusisi DraftKings dari AS.

Investor memantau hasil rapat the Fed yang diumumkan setelah pasar ditutup. The Fed menyelesaikan rapat dua hari pada hari Rabu. Dalam rapat, the Fed memutuskan menahan suku bunga mendekati nol. The Fed mengindikasikan mereka akan segera melakukan tapering tetapi tidak mengatakan kapan.

Kekhawatiran investor akan dampak Evergrande mereda. Raksasa properti ini terancam tidak bisa membayar bunga utang sebesar US$ 83 juta dari utangnya yang mencapai US$ 300 miliar. Unit usaha Evergrande, Hengda, Rabu kemarin mengatakan mereka akan melunasi kupon obligasi yang jatuh tempo pada Kamis. Namun, tidak diketahui apakah Evergrande mampu membayar kupon utang berdenominasi dolar yang juga jatuh tempo Kamis. Kalangan analis memperingatkan jika Evergrande default, dampaknya akan terasa di perekonomian domestik hingga global.

