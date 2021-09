Saham Evergrande Naik 25%, Hang Seng Dibuka Menguat

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Kamis (23/9/2021). Investor terus memantau perkembangan krisis China Evergrande Group.

Indeks komposit Shanghai naik 0,63%, Hang Seng Hong Kong naik 1,62%, S&P/ASX 200 naik 1,03%, Kospi turun 0,86%. Pasar modal Jepang libur.

Saham Evergrande naik 25% setelah mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir.

Pemimpin Evergrande mengatakan bahwa prioritas utama perusahaan adalah membantu investor kaya menebus produk-produk mereka, tetapi kemampuan perusahaan membayar bunga obligasi dolar masih menjadi tanda tanya.

Raksasa properti ini terancam tidak bisa membayar bunga utang sebesar US$ 83 juta dari utangnya yang mencapai US$ 300 miliar. Unit usaha Evergrande, Hengda, Rabu kemarin mengatakan mereka akan melunasi kupon obligasi yang jatuh tempo pada Kamis.

Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (23/9/2021). The Federal Reserve mengatakan tidak akan terburu-buru menarik stimulus yang selama ini menolong perekonomian AS melewati pandemi.

Setelah terkoreksi empat hari terakhi, Dow Jones Industrial Average naik 1% ke 34.258,32. S&P 500 naik 0,95% ke 4.395,64. Nasdaq naik 1% ke 14.896,85.

The Fed menyelesaikan rapat dua hari pada hari Rabu. Dalam rapat, the Fed memutuskan menahan suku bunga mendekati nol. The Fed mengindikasikan mereka akan segera melakukan tapering tetapi tidak mengatakan kapan.

