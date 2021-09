IHSG Dibuka Menguat Berkat Sentimen Positif dari the Fed

Kamis, 23 September 2021 | 09:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,42% ke 6.133,71 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (23/9/2021).

Menurut riset NH Korindo Sekuritas, IHSG kemarin berhasil mencetak rebound, ditopang beli bersih asing sebesar Rp 495 miliar. Pergerakan pasar hari ini akan ditentukan oleh kebijakan moneter the Fed. IHSG berpotensi terkena aksi ambil untung dengan pergerakan di kisaran 6.000-6.150.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,26% ke kisaran 396,4, indeks LQ45 naik 0,31% ke kisaran 864,9, JII naik 0,52% ke 547,1.

Indeks komposit Shanghai naik 0,63%, Hang Seng Hong Kong naik 1,62%, S&P/ASX 200 naik 1,03%, Kospi turun 0,86%.

Dow Jones Industrial Average naik 1% ke 34.258,32. S&P 500 naik 0,95% ke 4.395,64. Nasdaq naik 1% ke 14.896,85.

The Fed menyelesaikan rapat dua hari pada hari Rabu. Dalam rapat, the Fed memutuskan menahan suku bunga mendekati nol. The Fed mengindikasikan mereka akan segera melakukan tapering tetapi tidak mengatakan kapan.

Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan bahwa Komite sudah siap melakukan tapering. Menurut survey yang dilakukan CNBC, kalangan analis memperkirakan tapering diumumkan pada bulan November dan dimulai pada Desember.

"Meskipun hari ini tidak diambil keputusan soal tapering, tetapi peserta rapat menilai selama pemulihan ekonomi berjalan sesuai rencana, tapering bertahap yang berakhir pada pertengahan tahun depan mungkin terjadi," kata Powell.

Sumber: BeritaSatu.com