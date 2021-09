Meskipun Harga Bitcoin Turun, Aset Kripto Masih Menarik

Kamis, 23 September 2021 | 11:06 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Penurunan harga aset kripto bitcoin akibat buntut dari aksi jual lantaran adanya kekhawatiran efek penularan China Evergrande Group dan juga investor yang sedang fokus pada arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, dinilai hal yang wajar. Penurunan ini pun bukan berarti akhir dari tren aset kripto.

“Pada dasarnya naik turunnya harga aset kripto didasari oleh hukum permintaan penawaran dan tren beritanya apakah lagi positif atau negatif. Namun, saya rasa penurunan ini masih dalam batas wajar mengingat bitcoin masih berpotensi meningkat lagi. Saya ambil contoh, beberapa bulan lalu bitcoin sempat anjlok sampai menyentuh angka US$ 30.000. Tapi nyatanya beberapa bulan kemudian bisa menyentuh angka US$ 50.000 lagi. Tidak cuma bitcoin sebenarnya, tapi aset kripto lain semacam ethereum pun sama. Masih ada potensi bullish lagi,” ujar CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Sebaliknya menurut Oscar, penurunan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk membeli bitcoin dengan harga diskon.

“Investasi itu kan pada dasarnya adalah membeli sesuatu di saat murah, dan menjualnya di saat mahal. Bukan sebaliknya. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, mumpung bitcoin sedang murah, sebenarnya para investor bisa memanfaatkan momentum ini. Setelah membeli, lalu disimpan, dan dijual saat harga naik atau kembali menembus level tertingginya seperti di beberapa bulan lalu, bitcoin sempat menembus all time high-nya di US$ 60.000,” jelas Oscar.

Untuk informasi, pada bulan September tahun 2020, harga bitcoin menyentuh US$ 11.900,39 per koin atau setara Rp 173,75 juta dan saat ini harganya menyentuh di angka US$ 43,246.39 per koin atau setara Rp 615,757 juta. “Ini membuktikan bahwa bitcoin bukanlah investasi jangka pendek,” pungkasnya.

Sementara itu, langkah El Salvador yang dua minggu kemarin resmi menyatakan bitcoin sebagai alat pembayaran sah di negaranya dan perusahaan multinasional di industri teknologi finansial asal Amerika Serikat, Paypal telah menyediakan fitur perdagangan bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan bitcoin cash untuk penggunanya di Inggris merupakan fenomena yang bagus untuk pertumbuhan aset kripto. Oscar pun meyakini bahwa inovasi inovasi dari perusahaan finansial ini tentu sedikit banyak akan ditiru oleh perusahaan finansial lainnya.

“Setelah bank kedua terbesar di Amerika Serikat yaitu JP Morgan, dan Bank of America mengizinkan perdagangan bitcoin beberapa bulan lalu, kali ini giliran raksasa fintech asal Amerika yaitu Paypal yang telah mengizinkan perdagangan kripto dan melakukan ekspansi ke luar negeri tepatnya ke Inggris Raya. Pelanggan akan dapat memilih dari empat koin yang ditawarkan yaitu bitcoin, ethereum, litecoin, dan bitcoin cash. Menurut saya, dengan adanya kabar ini, tentu menandakan peningkatan pengaruh kripto di masyarakat khususnya di Inggris Raya,” kata dia.

Di sisi lain, momen smart contract bitcoin bernama Taproot yang akan dirilis sekitar bulan Oktober-November 2021 akan mengubah sejarah di mana bitcoin akan menjadi smart contract untuk pertama kalinya. Smart contract ini dibuat untuk menambah efisiensi sehingga bisa mengurangi tekanan biaya transaksi bitcoin dari sisi penawaran.

Sumber: Investor Daily