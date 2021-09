Pemerintah Dukung Investasi Kabel Bawah Laut Australia Asia PowerLink US$ 2,58 M

Kamis, 23 September 2021 | 13:44 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / WBP

Jakarta, beritasatu.com - Pemerintah Indonesia mendukung salah satu proyek infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbesar di dunia yakni kabel bawah laut Australia-Asia PowerLink (AAPowerLink) senilai US$ 2,58 miliar oleh Sun Cable. Hadir dalam acara pengumuman bersama investasi proyek tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Duta Besar Australia untuk Indonesia HE. Penny Williams, hari ini.

“Keputusan Sun Cable untuk investasi lebih US$ 2 miliar di Indonesia ini membuktikan bahwa Indonesia adalah mitra yang terpercaya dan lokasi investasi yang strategis bagi komunitas internasional,” kata Luhut dalam sambutannya yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Dengan masuknya investasi dari perusahaan energi terbarukan ini, lanjut Luhut, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia. “Komitmen Sun Cable dalam transfer ilmu pengetahuan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Surabaya 10 November (ITS) serta pemberian beasiswa akan mampu mendorong inovasi di bidang energi terbarukan di masa depan,” tuturnya.

Di sisi lain, adanya investasi ini akan membantu meningkatkan kinerja Indonesia sebagai negara utama di ASEAN yang mampu meraih target penurunan emisi karbon. “ASEAN memiliki target 23% bauran energi dari sektor energi terbarukan,” jelas Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Australia untuk Indonesia HE Penny Williams berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan atas dukungannya terhadap proyek energi terbarukan milik Sun Cable dan investasi Australia secara keseluruhan di Indonesia.

“Australia percaya pada pendekatan berbasis teknologi untuk memerangi perubahan iklim dan saya senang Pemerintah Indonesia telah mendukung proyek Sun Cable untuk memanfaatkan dan berbagi kekuatan energi surya. Kami menantikan Sun Cable untuk investasi, berbagi pengetahuan, menciptakan lapangan kerja, serta berkontribusi pada penguatan hubungan ekonomi Indonesia-Australia,” ujarnya.

CEO Sun Cable David Griffin mengatakan Sun Cable berharap menjadi rekan jangka panjang di Indonesia, dan memberikan kontribusi yang besar di bidang ekonomi. "Kami dukungan atas komitmen Pemerintah Indonesia dalam menarik penanaman modal asing serta keinginan kuat untuk mengurangi emisi karbon di kawasan," kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa total investasi yang ditanamkan perusahaannya di Indonesia adalah US$ 2,58 miliar. Nilai ini termasuk investasi langsung senilai US$ 530 juta-US$ 1 miliar. “Selama instalasi proyek, ditambah dengan investasi US$ 1,58 miliar untuk biaya operasional selama jangka waktu proyek,” beber Griffin.

Dengan potensi materi baterai litium di Indonesia, menurutnya, terdapat peluang pengadaan baterai listrik bagi perusahaan manufaktur di Indonesia sebesar US$ 600 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun. Selain itu, Gtiffin juga menegaskan bahwa dalam melakukan investasi kabel listrik bawah laut, Sun Cable telah mematuhi alur sebagaimana diatur dalam Kepmen KP No. 14/2021 Tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Chairman Fortescue Future Industries dan Investor Sun Cable Andrew Forrest AO mengatakan dekarbonisasi planet adalah tantangan yang harus dihadapi semua orang dan semua negara. Dibutuhkan tindakan yang nyata dan bukan hanya kata-kata.

Sumber: Investor Daily