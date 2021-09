Bursa Eropa Menguat karena Fed Belum Akan Kurangi Stimulus

Kamis, 23 September 2021 | 15:01 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka menguat pada Kamis (23/9/2021) karena pasar global merespons positif pernyataan terbaru bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) yang mengatakan belum siap mengurangi stimulus moneter.

Indeks Stoxx 600 pan-Eropa diperdagangkan naik 0,7% dengan semua sektor di wilayah positif.

Bursa Eropa mengikuti reli bursa di Amerika setelah Federal Reserve pada Rabu (22/9/2021) mengindikasikan belum akan mengurangi stimulus moneter yang telah mendukung ekonomi selama pandemi.

"Jika kemajuan berlanjut secara luas seperti yang diharapkan, Komite menilai bahwa moderasi pembelian aset segera dibenarkan," kata pernyataan pasca-pertemuan The Fed.

Bank sentral telah membeli US$ 120 miliar per bulan obligasi pemerinrah AS dan sekuritas yang didukung hipotek sejak awal krisis Covid-19.

Komite Pasar Terbuka Federal memberikan suara bulat untuk mempertahankan suku bunga jangka pendek mendekati nol.

Sementara bursa saham di Asia Pasifik sebagian besar menguat pada perdagangan Kamis karena investor terus memantau situasi properti Tiongkok, Evergrande Group.

Saham Evergrande Group melonjak lebih 12%, setelah sempat melonjak 20%. Kenaikan itu juga setelah pelemahan dalam beberapa hari terakhir. Adapun sepanjang tahun ini saham Evergrande telah turun lebih 80%.

Bursa Eropa akan mencermati data komposit PMI zona euro pada Kamis untuk menggambarkan kesehatan ekonomi kawasan tersebut.

Investor juga mencermati Bank of England yang akan mengumumkan kebijakan moneter terbarunya. Rilis data lainnya adalah produk domestik bruto (PDB) Spanyol dan Belanda kuartal kedua dan data iklim bisnis Prancis September.

Dalam pendapatan emiten, Superdry merilis hasil awal setahun penuh dan Royal Mail menerbitkan pembaruan perdagangan Juli dan Agustus.

Sumber: CNBC