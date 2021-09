Tugu Insurance Raih Predikat Asuransi Terbaik 2021 dari Majalah Investor

Kamis, 23 September 2021 | 15:15 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Tahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri asuransi, tidak terkecuali bagi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) sebagai salah satu perusahaan asuransi umum.

Di tengah tantangan tersebut, Tugu Insurance berhasil meraih kembali penghargaan bergengsi dari Majalah Investor sebagai “Asuransi Terbaik 2021” di kategori kelompok asuransi umum dengan aset di atas Rp 5 triliun.

Dalam penghargaan kali ini yang dilaksanakan secara online (21/9/21) terdapat 22 perusahaan asuransi nasional yang meraih predikat “Asuransi Terbaik 2021” dari Majalah Investor, sembilan di antaranya merupakan asuransi umum yang salah satunya adalah Tugu Insurance.

Pemeringkatan ini mengacu pada 15 kriteria meliputi, pertumbuhan aset rata-rata, pertumbuhan jumlah investasi rata-rata, pertumbuhan ekuitas rata-rata, pertumbuhan premi penutupan langsung, pertumbuhan premi neto rata-rata, pertumbuhan hasil underwriting rata-rata, pertumbuhan hasil investasi rata rata, pertumbuhan laba bersih rata-rata, pangsa pasar premi neto tahun, rasio underwriting terhadap premi neto, rasio kecukupan investasi, TATO (total asset turn over), ROA (return on assets), ROE (return on equity), dan RBC (risk based capital).

Firdaus Djaelani selaku Ketua Dewan Juri Asuransi Terbaik 2021 dalam sambutannya menyampaikan, “Tantangan untuk menetapkan Asuransi Terbaik 2021 relatif tinggi, kita menilai konsistensi pertumbuhan kinerja dalam 5 tahun penting untuk melihat prospek satu perusahaan, tetapi akan berbeda kondisinya ketika terjadi krisis. Dengan demikian perlu sangat cermat untuk menetapkan perusahaan mana yang layak menjadi yang terbaik.”

“Suatu kebanggaan bagi Tugu Insurance menerima penghargaan “Asuransi Terbaik 2021” yang diberikan oleh Majalah Investor. Kami berterima kasih keapada masyarakat atas kepercayaannya kepada Tugu Insurance dalam melindungi aset-aset yang dimilikinya. Penghargaan ini pastinya mendorong kami untuk terus meningkatkan layanan serta menyediakan produk terbaik bagi masyarakat Indonesia,” jelas Indra Baruna selaku President Director.

Sumber: PR