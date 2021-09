Wall Street Ditutup Menguat Seiring Meredanya Krisis Evergrande

Jumat, 24 September 2021 | 07:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (24/9/2021), seiring meredanya krisis pasar properti di Tiongkok dan stimulus the Federal Reserve yang masih dipertahankan.

Dow Jones Industrial Average naik 1,48% ke 34.764,82. S&P 500 naik 1,21% ke 4.448,98. Nasdaq naik 1,04% ke 15.052,24.

Dengan kenaikan ini, tiga indeks acuan tersebut kembali ke zona hijau dalam perdagangan sepekan terakhir.

Dow Jones sempat turun 600 poin pada Senin lalu, dan turun lagi pada haru Selasa karena sentimen potensi default raksasa properti Tiongkok China Evergrande Group. Namun, pada perdagangan kemarin, Hang Seng naik lebih dari 1% dan saham Evergrande naik 17% lebih. Investor berani bertaruh bahwa Pemerintah Tiongkok tidak akan membiarkan Evergrande jatuh begitu saja.

Raksasa properti ini terancam tidak bisa membayar bunga utang sebesar US$ 83 juta dari utangnya yang mencapai US$ 300 miliar. Unit usaha Evergrande, Hengda, Rabu kemarin mengatakan mereka akan melunasi kupon obligasi yang jatuh tempo pada Kamis. Namun, kemampuan perusahaan membayar bunga obligasi dolar masih menjadi tanda tanya.

Pada perdagangan Kamis kemarin, tampaknya pasar mengabaikan isu utang Evergrande tersebut. Sejumlah pemegang obligasi dilaporkan tidak menagih pembayaran. Pemerintah Tiongkok juga dilaporkan meminta Evergrande agar tidak default dalam membayar utang obligasi dolar.

Wall Street juga mendapat angin segar dari the Fed. Dalam rapat yang berakhir Rabu, the Fed memutuskan menahan suku bunga mendekati nol. The Fed mengindikasikan mereka akan segera melakukan tapering tetapi tidak mengatakan kapan.

Powell juga mengatakan, the Fed semakin dekat dengan target inflasi dan ketenagakerjaan. Dua hal ini menjadi penentu kenaikan suku bunga. Jumlah anggota the Fed yang memperkirakan kenaikan suku bunga pada 2022 semakin banyak. Juni lalu, mayoritas masih memperkirakan kenaikan suku bunga pada 2023.

Sumber: CNBC.com