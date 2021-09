Pasar Berfluktuatif, Asuransi Multi Artha Guna Buyback 237,19 Juta Saham.

Jumat, 24 September 2021 | 16:00 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) siapkan dana mencapai Rp 82 miliar untuk pembelian kembali/buyback saham. Aksi ini akan dilakukan perseroan pada periode 9 Agustus 2021 hingga 9 November 2021.

Dalam keterangan tertulisnya, Presiden Direktur Asuransi Multi Artha Guna Pankaj Oberoi menjelaskan, aksi ini dilakukan sesuai dengan kondisi pasar yang sedang fluktuatif dan tercantum pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.02/POJK.04/2013.

“Perkiraan saham yang akan dibeli kembali oleh perseroan yakni sebanyak 237,19 juta saham,” jelasnya, Jumat (24/9/2021).

Pankaj menambahkan, perseroan membatasi harga paling tinggi Rp 340 per saham yang dianggap baik dan wajar oleh para direksi memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi pasar. Dengan demikian, biaya yang akan dikeluarkan oleh Asuransi Multi Artha Guna mencapai Rp 82 miliar untuk menuntaskan buyback tersebut.

“Biaya dan pengeluaran untuk pembelian kembali saham tersebut termasuk biaya transaksi, komisi broker serta biaya lainnya. Kami perkirakan, hal ini tidak akan berdampak pada pendapatan perseroan secara signifikan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada akhir tahun 2020 lalu, laba per saham perseroan mencapai Rp 21,44 per saham dan jumlah itu diperkirakan naik sebesar 15% atau Rp 3,23 per saham pasca aksi buyback ini diselesaikan oleh perseroan.

Transaksi pembelian kembali saham akan dilakukan melalui satu anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Perseroan menilai, penurunan kas yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk buyback tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional perusahaan.

“Terutama dalam melaksanakan kewajiban kepada tertanggung mengingat perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya. Diharapkan kedepannya harga saham dimasa mendatang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham perseroan,” kata dia.

Adapun pada tahun ini, AMAG memproyeksikan menetapkan target pertumbuhan (premi bruto) 8% dengan pengembangan bisnis pada multifinance, broker, agen dan bancassurance. Proyeksi ini, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri akan meningkat secara signifikan.

Jika merujuk realisasi premi bruto AMAG tahun 2020 sebesar Rp 2,03 triliun atau naik 2,82% (yoy). Dari nilai tersebut dapat diketahui target pertumbuhan premi bruto sebesar 8% di tahun 2021 menjadi senilai Rp 2,19 triliun.

Sementara itu, hingga semester pertama 2021, Asuransi Multi Artha Guna berhasil membukukan premi bruto tumbuh 12,42% (yoy) menjadi Rp 1,27 triliun di semester I-2021. Nilai itu setidaknya sudah sekitar 58% dari target premi yang ditargetkan perseroan sebesar Rp 2,19 triliun atau meningkat 8% (yoy) di tahun 2021.

Sumber: Investor Daily