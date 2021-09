Harga Minyak ke Level Tertinggi 3 Tahun karena Ketatnya Pasokan

Sabtu, 25 September 2021 | 06:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Jumat (24/9/2021) dan menuju kenaikan minggu ketiga berturut-turut karena gangguan produksi global.

Brent berjangka naik 84 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 78,09 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 68 sen, atau 0,9%, menjadi menetap di US$ 73,98. Itu adalah penutupan tertinggi untuk Brent sejak Oktober 2018 dan untuk WTI sejak Juli 2021.

Itu adalah kenaikan minggu ketiga untuk Brent dan kelima untuk WTI yang sebagian besar karena gangguan output Pantai Teluk AS dari Badai Ida pada akhir Agustus. Sementara New York Harbour Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) berjangka juga ditutup pada level tertinggi sejak Oktober 2018.

BACA JUGA Harga Minyak Stabil karena Ancaman Badai Nicholas Berkurang

"Pasar menilai kenaikan sebagai dampak gangguan pasokan yang berkepanjangan," kata analis pasar minyak Energi Rystad, Louise Dickson.

Beberapa gangguan dapat berlangsung selama berbulan-bulan dan menyebabkan penarikan tajam persediaan AS dan global.

Adapun penyulingan minyak AS sedang berburu untuk menggantikan minyak mentah Teluk, beralih ke minyak Irak dan Kanada. Sedangkan impor minyak mentah India naik ke puncak dalam 3 bulan pada Agustus, rebound dari level terendah 1 tahun di Juli.

Beberapa anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal OPEC+, telah berjuang meningkatkan produksi karena kurangnya investasi atau penundaan pemeliharaan selama pandemi.

BACA JUGA Harga Minyak Melonjak US$ 2 Lebih Setelah Stok AS Berkurang

Rusia mengatakan akan tetap menjadi pemasok energi andal ke pasar global. Raksasa gas Rusia Gazprom telah dituduh menghambat pasokan gas alamnya ke Eropa, yang membuat harga melonjak.

Iran, yang ingin mengekspor lebih banyak minyak, mengatakan akan kembali pada pembicaraan melanjutkan kepatuhan kesepakatan nuklir, tetapi tidak memberikan tanggal spesifik.

Di Amerika Serikat, pengebor menambahkan 10 rig minyak minggu ini, membuat jumlah rig minyak dan gas naik selama 14 bulan berturut-turut.

Penjualan cadangan minyak negara kepada publik di Tiongkok membatasi kenaikan harga minyak mentah. PetroChina dan Hengli Petrochemical membeli empat kargo dengan total sekitar 4,43 juta barel, kata sumber.

Analis juga mencatat potensi gagal bayar properti Tiongkok Evergrande menjadi risiko pada harga minyak.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC