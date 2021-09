Harga Emas Menguat karena Pelemahan Dolar

Sabtu, 25 September 2021 | 08:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada perdagangan Jumat (24/9/2021) setelah jatuh lebih 1% pada hari sebelumnya. Penguatan emas dibantu terkoreksinya dolar, meskipun rencana bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) mengurangi stimulus terhadap ekonomi AS membuat emas turun secara mingguan ketiga kalinya berturut-turut.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.746,84 per ons pada 0102 GMT, setelah mencapai level terendah sejak 11 Agustus di US$ 1737,46 pada Kamis (23/9/2021). Sementara sepanjang pekan ini harga turun 0,4%. Adaun emas berjangka AS melemah 0,1% menjadi US$ 1.747,80.

BACA JUGA Harga Emas Anjlok Nyaris 3% di Tengah Naiknya Penjualan Ritel AS

Indeks dolar merosot mendekatti level terendah 1 minggu pada Kamis, membuat emas lebih murah bagi mereka yang memegang mata uang lainnya.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru pengangguran secara tak terduga naik minggu lalu, tetapi trennya tetap konsisten menuju pemulihan pasar tenaga kerja.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan proses tapering dapat selesai sekitar pertengahan tahun depan, selama pemulihan tetap di pada jalurnya.

Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi, tetapi kenaikan suku bunga Fed akan meningkatkan biaya peluang memegang emas, yang tidak membayar bunga.

BACA JUGA Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Bursa saham dunia menguat pada Kamis karena kekhawatiran imbas gagal bayar utang Evergrande memudar, sehingga merusak daya tarik safe-haven emas.

Adapun harga perak naik 0,5% menjadi US$ 22,61 per ons, dan untuk minggu menguat 1%. Sementara palladium bertambah 0,5% menjadi US$ 1.992,67, tetapi secara mingguan turun memasuki pekan ketiga berturut-turut.

Platinum tergelincir 0,8% menjadi US$ 980,67. Namun secara mingguan naik 4,3%, terbesar dalam 6 minggu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC