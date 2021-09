Go Private, Bentoel Internasional Gelar RUPSLB 28 September

Minggu, 26 September 2021 | 07:38 WIB

Oleh : Lona Olavia

Jakarta, Beritasatu.com - British American Tobacco (BAT), selaku pengendali PT Bentoel Internasional Investama Tbk, (RMBA) menawarkan untuk membeli saham perseroan di harga Rp 1.000 per lembarnya. Hal ini merupakan bagian dari rencana Bentoel untuk go private dan delisting. Perusahaan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas rencananya tersebut pada Selasa (28/9/2021) siang esok.

Adapun, harga ini 226,8% lebih tinggi dari harga penutupan terakhir sebelum disuspensi pada 5 Agustus 2021, yaitu Rp 306 per saham. Nominal tersebut juga 356,21% lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman rencana go private pada 20 Agustus 2021, yaitu Rp 281 per saham.

Bahkan, 571,43% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas saham berdasarkan penilaian penilai independen, yaitu Rp 175 per saham, 2.000% lebih tinggi dari tiap nilai nominal saham Rp 50 per saham, 147,28% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yaitu Rp 679 per saham.

Rencana Bentoel untuk go private dan delisting akan membuat status Bentoel Internasional Investama berubah dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, sekaligus menghapuskan saham RMBA dari pencatatan di BEI. Untuk itu memuluskan Langkah tersebut, Bentoel harus membeli saham yang masih dimiliki publik. Agar publik mau menjual sahamnya, harga yang ditawarkan ke publik jauh lebih tinggi dibandingkan harga perdagangan terakhir.

“Harga penawaran sebesar Rp 1.000 per saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga saham historis perseroan,” tulis manajemen dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Adapun, pemegang saham publik yang menjual sahamnya dalam bentuk tanpa warkat pada saat penawaran tender akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% dari hasil penjualan, atau 0,6% dalam hal saham yang dijual tersebut adalah saham pendiri. Namun, bagi yang tidak ikut serta dalam penawaran tender tidak dapat lagi menjual sahamnya melalui BEI dan dapat terkena pungutan pajak penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di mana saat ini dikenakan suku tarif pajak tetap sebesar 22% untuk perusahaan dan tarif pajak progresif dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% untuk perorangan. Apabila pemegang saham bukan merupakan penduduk Indonesia, maka penjualan saham perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Bentoel adalah produsen rokok kretek yang pertama kali terdaftar sebagai perusahaan publik pada tahun 1989. Bentoel Group didirikan oleh Ong Hok Siong pada 1930. Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya 60 tahun kemudian atau tepatnya pada 5 Maret 1990. Ketika itu, RMBA melepas 1,20 juta lembar saham baru dengan harga pelaksanaan IPO Rp 3.380. Dengan demikian, perseroan menggalang dana sekitar Rp 4,06 miliar.

Pada 2009, Bentoel diakuisisi oleh British American Tobacco (BAT). Sampai saat ini, RMBA masih menjadi bagian BAT dengan mengusung merek seperti Dunhill dan Lucky Strike. BAT menjadi pengendali dan tercatat menguasai 92,50% saham RMBA sampai dengan data per 30 Juni 2021. Sisanya, UBS AG London 7,30% dan masyarakat 0,20%.

Terkait kinerja, Bentoel Internasional Investama mencatatkan penjualan sebesar Rp 4,84 triliun pada semester I-2021, anjlok 36,3% dibandingkan penjualan semester I-2020 yang sebesar Rp 7,6 triliun. Pada bottom line, perseroan pun mencatat rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 28,9 miliar. Namun, rugi ini berhasil ditekan 82,5% dari Rp 165,44 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Dari segi aset tercatat sebesar Rp 10,67 pada semester I-2021, turun dari posisi aset akhir 2020 yang sebesar Rp 12,46 triliun. Sementara, liabilitas tercatat sebesar Rp 4,94 triliun dan ekuitas sebesar Rp 5,72 triliun pada semester I-2021 ini.

Sumber: Investor Daily