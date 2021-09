Imbal Hasil SUN Diproyeksi Naik Dipengaruhi Sentimen Tapering The Fed

Minggu, 26 September 2021 | 20:51 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga Surat Utang Negara (SUN) pada pekan ini diperkirakan mengalami penurunan, sementara imbal hasil menguat. Hal ini disebabkan sentimen hasil FOMC Meeting The Fed. Dalam rapat itu, Ketua The Fed, Jerome Powell menyatakan bahwa tapering akan dilakukan mulai awal November hingga pertengahan 2022.

Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana menjelaskan, peningkatan imbal hasil dipicu oleh rencana kenaikan suku bunga The Fed. Hal ini diperkirakan baru akan dilakukan pada Desember 2021. Pasalnya, saat ini data Initial Jobless Claims Amerika Serikat (AS) masih tinggi yang menandakan perekonomian AS masih berisiko. “Dengan demikian, diproyeksikan imbal hasil SUN jangka pendek yang kemungkinan meningkat dibanding yield jangka panjang,” jelasnya kepada Investor Daily.

Fikri mengatakan pergerakan harga SUN Indonesia juga diperkirakan relatif sama, meskipun likuiditas dari dalam negeri saat ini masih baik. Faktor lainnya yakni kasus utang jumbo perusahaan properti asal Tiongkok Evergrande, dikhawatirkan memberikan tekanan sehingga menahan asing untuk masuk dan cenderung wait and see.

Evergrande adalah perusahaan paling besar nomor dua dalam ekonomi Tiongkok, dan menyumbang hingga 25% dari total gross domestick product (GDP). “Adanya potensi gagal bayar Evergrande dikhawatirkan memperlambat perekonomian dan berdampak pada rendahnya ekspor Indonesia. Hal ini membuat cadangan devisa kita akan sedikit tertahan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada Selasa (28/9) pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko berniat melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021. DJPPR akan melelang sebanyak tujuh seri yaitu SPN03211229 yang jatuh tempo pada 29 Desember 2021, FR0090 jatuh tempo pada 15 April 2027, SPN12220707 jatuh tempo 07 Juli 2022, FR0090 jatuh tempo 15 April 2027, FR0091 jatuh tempo 15 Februari 2032, FR0088 jatuh tempo 15 Juni 2036, FR0092 jatuh tempo pada 15 April 2042 dan terakhir FR0089 jatuh tempo pada 15 Agustus 2051.

Secara terpisah, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, pekan ini harga SUN tenor 10 tahun diproyeksikan meningkat pada rentang 6,10% hingga 6,20%, untuk 5 tahun 5,05%-5,20%, tenor 15 tahun 6,25% – 6,35% dan terakhir pada tenor 20 tahun berkisar di 6,80% – 7,00%.

Nico menerangkan, kepastian The Fed terkait taper tantrum memberikan waktu cukup bagi pelaku pasar untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi. “Kami melihat pergerakan pasar obligasi masih dalam rentang terbatas. Untuk imbal hasil obligasi 10 tahun pemerintah di rentang 6.00 – 6.30,” kata Nico.

Soal minat pasar terhadap SUN, animonya diproyeksikan masih tinggi dan fokus pada obligasi jangka pendek.

Sumber: Investor Daily