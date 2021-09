Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Data Industri Tiongkok

Senin, 27 September 2021 | 07:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak vbervariasi pada awal perdagangan hari ini, Senin (27/9/2021). Investor menunggu data laba industri Tiongkok bulan Agustus yang akan diumumkan hari ini.

Nikkei naik 0,36%, Topix naik 0,57%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,17%, dan Kospi Korsel turun 0,12%.

Selain data industri Tiongkok, investor juga terus mementau perkembangan krisis utang China Evergrande Group. Raksasa properti itu seharusnya melunasi pembayaran bunga obligasu sebesar U$ 83 juta pada Kamis lalu, tetapi hingga saat ini belum memberikan pernyataan apapun.

Sementara itu di Jerman, pemilu berlangsung ketat. SDP diperkirakan mengumpulkan 25,9% suara, sementara blok koalisi CDU dan CSU memiliki 24,3%. Kanselir Angela Merkel akan mundur setelah 16 tahun memimpin Jerman. Koalisi konservatif yang dipimpin Merkel mengalami hasil pemilu terburuk sejak Perang Dunia II, tetapi CDU masih bisa berkuasa dengan berkoalisi dengan partai-partai lain.

Harga minyak mentah Brent naik 1,09% ke US$ 78,94 per barel, sementara WTI naik 1,23% ke US$ 74,89 per barel.

Sumber: CNBC.com