PHRI DKI Tolak Rencana Sertifikasi CHSE, Ini Alasannya

Senin, 27 September 2021 | 12:28 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta menolak rencana pemerintah untuk mewajibkan sertifikasi CHSE (cleanliness, health, safety and environment sustainability) bagi industri pariwisata, khususnya sektor hotel dan restoran. Saat ini sertifikat CHSE masih gratis dan berlaku selama satu tahun, namun rencananya akan didorong menjadi sertifikasi mandiri dengan mekanisme online single submission (OSS). Di sisi lain, industri hotel dan restoran masih mengalami kesulitan cash flow.

Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan, sejak kemunculan dan penerapannya CHSE belum memberikan dampak signifikan terhadap usaha hotel dan restoran. Hal tersebut menurutnya hanya bersifat sebagai “marketing gimmick” (trik pemasaran) dengan labeling “I Do Care”. Namun sejatinya praktik CHSE sudah menjadi best practice hotel dan juga sudah termasuk dalam penerapan standar laik sehat, food safety management system dan occupational health, safety & environment (OHSA).

Menurutnya, protokol Kesehatan (prokes) yang diterapkan pada sektor hotel dan restoran selama ini telah dilaksanakan dengan baik, bahkan hotel dan restoran adalah sektor yang paling siap dalam mengimplementasikan prokes tersebut.

BACA JUGA PHRI DKI Harap Syarat Masuk Restoran Bisa Dipermudah

“CHSE ini digadang-gadang akan diterapkan pada seluruh industri pariwisata termasuk desa wisata dan lain-lain. Apabila akan didorong menjadi sertifikasi mandiri dengan mekanisme OSS, berapa banyak kapitalisasi dana yang akan terhimpun dari program yang kurang bermanfaat ini dan tentunya akan sangat membebani pengusaha,” kata Sutrisno Iwantono dalam konferensi pers secara daring, Senin (27/9/2021).

Iwantono memberi gambaran, dengan jumlah hotel bintang dan non bintang saat ini yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 29.243, maka apabila biaya sertifikasi ditetapkan Rp 10 juta saja akan terkumpul Rp 292 miliar lebih per tahunnya. Sedangkan jumlah restoran di seluruh Indonesia adalah 118.069 (menurut Euromonitor International, 2019; Yuningsih, 2021). Jika biaya diasumsikan Rp 8 juta saja per unit, maka akan terjadi pengeluaran sebesar lebih dari Rp 944 miliar.

“Ini termasuk negative sum game (tidak ada yang diuntungkan), transfer economic value dari hotel dan restoran kepada pelaku usaha lain pelaksana sertifikasi CHSE. Kami menganggap ini adalah bentuk ketidak adilan,” tegasnya.

Dikatakan Iwantono, mewajibkan sertifikasi CHSE ini justru bertentangan dengan upaya recovery bisnis pariwisata yang telah terdampak paling buruk dari sektor ekonomi lainnya. Di samping itu saat ini sudah terlalu banyak sertifikasi-sertifikasi yang diterapkan seperti sertifikasi usaha, sertifikasi laik sehat, sertifikasi profesi, sertifikasi K3 dan lain-lain yang semuanya tentu membawa konsekuensi biaya.

“Kami berkesimpulan bahwa sertifikasi CHSE tidak layak untuk dijadikan kewajiban setiap tahun dengan biaya yang berat, apalagi dimasukkan dalam OSS. Ini akan sangat memberatkan dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi bagi wisata khususnya hotel dan restoran,” tegas Iwantono.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com