Cryptoiz Perkenalkan NFT ke Musisi Indonesia Lewat Ajang Ini

Senin, 27 September 2021 | 15:16 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Bandung, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut tren non-fungible token (NFT) yang tengah booming di industri aset kripto, Cryptoiz atau sebutan untuk pengguna cryptocurrency mengedukasi seniman, khususnya musisi Indonesia, mengenai NFT dengan menggelar ajang musik bertajuk “The Roots of Satoshi Nakamoto”. Ajang ini berisi rangkaian lomba instrumen musik, mulai gitar, bass, drum, dan instrumen lainnya.

Founder Cryptoiz Agus Artemiz mengatakan NFT dapat diartikan sebagai token yang merupakan bukti atau sertifikat kepemilikan sah sebuah aset digital, dalam hal ini karya seni digital. Jenisnya beragam, mulai karya seni visual, grafis, audio, hingga video. "Pada dasarnya semua aset digital dapat di-NFT-kan (minting)," kata Agus dalam keterangan tertulisnya Senin (27/9/2021).

Agus mengatakan keberadaannya yang berdiri di atas sistem blockchain juga membuat sistem royalti di NFT menjadi transparan dan setiap transaksi penjualan dan pelelangan akan tercatat dan terdata dengan kekal.

Sementara acara pendahuluan “Road to The Roots of Satoshi Nakamoto” telah dilaksanakan dalam format talkshow menghadirkan musisi dari Bandung, seperti Aska Rocket Rockers dan Beng Beng PAS Band yang nantinya ikut meramaikan “The Roots of Satoshi Nakamoto”. Talkshow tersebut berisi bincang-bincang seputar industri NFT di Indonesia.

Beng Beng mengaku siap meng-NFT-kan berbagai karya mereka, baik yang sudah rilis maupun ide-ide karya yang sudah terbayang tetapi belum direalisasikan. PAS Band memiliki beberapa dokumenter perjalanan yang selama ini hanya terpublikasi di salah satu radio lokal. "Dokumentasi tersebut layak untuk di-NFT-kan karena faktor kelangkaan dan nilai sejarahnya," kata Beng Beng.

Adapun Aska menambahkan bahwa Rocket Rockers merupakan band yang sangat concern terhadap dokumentasi perjalanan bandnya dari tahun ke tahun. Ia berniat meng-NFT-kan dokumentasi tersebut. Selain karena NFT memiliki nilai transparansi yang tidak dimiliki sistem lain, Aska melihat NFT sebagai gebrakan baru untuk kesejahteraan musisi karena sistem royaltinya yang membuka kesempatan bagi musisi atau seniman untuk mendapatkan apresiasi tersendiri untuk setiap karyanya.

Sebagai salah satu komunitas kripto awal di Indonesia, Cryptoiz mengajak siapa saja yang memiliki kapabilitas bermusik berpartisipasi dalam ajang ini. Selain pendaftaran gratis 14 September 2021 hingga 2 November mendatang, para pemenang lomba akan mendapatkan hadiah uang tunai Rp 20 juta. Selain itu, karya-karya terbaik juga akan listing di marketplace NFT terbesar dan pertama di Indonesia, yaitu TokoMall dari Tokocrypto (platform jual beli aset kripto). Untuk berpartisipasi dalam lomba ini, para peserta membuat akun di platform Tokocrypto.

