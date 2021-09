2024, Ditargetkan 4.000 Restoran Indonesia Hadir di Luar Negeri

Senin, 27 September 2021 | 15:13 WIB

Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Hingga 2024, pemerintah Indonesia melalui program Indonesia Spice Up the World menargetkan 4.000 restoran Indonesia hadir di luar negeri. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat industri kuliner Indonesia, mengingat saat ini kehadiran restoran Indonesia di luar negeri tergolong masih kecil.

“Pemerintah mendorong adanya tambahan 4.000 restoran baru yang berada di berbagai negara. Saat ini baru ada 1.170-an restoran, saya kira ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Thailand dan Jepang,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu dalam peluncuran program inkubasi intensif Startup Studio Indonesia Batch 3, Senin (27/9/2021).

Odo menyampaikan, program Indonesia Spice Up the World juga bisa menjadi kesempatan bagi perusahaan rintisan (startup) lokal untuk mengembangkan startup di bidang kuliner. Apalagi program ini juga menargetkan peningkatan nilai ekspor bumbu dan rempah menjadi US$ 2 miliar pada 2024. Sebelumnya di 2020, nilai ekspor bumbu dan rempah mencapai US$ 1 miliar.

“Saya kira berbagai potensinya bagi startup Indonesia mulai dari logistiknya, menyiapkan bumbunya dan segala macamnya,” kata Odo.

Selain program Indonesia Spice Up the World, dua program utama pemerintah lainnya untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah program Banga Berwisata #DiIndonesiaAja, dan juga menggiatkan industri gim nasional agar bisa menguasai pasar domestik. Program ini dijalankan dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga.

Sumber: BeritaSatu.com