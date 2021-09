Perinus Ekspor Perdana Gurita ke AS dan Ikan Kaca Piring ke Tiongkok Senilai Rp 13 Miliar

Senin, 27 September 2021 | 15:45 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

PT Perikanan Nusantara (Persero) melakukan ekspor perdana 132.000 ton gurita ke pasar Amerika Serikat (AS). (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Perikanan Nusantara (Persero) melakukan ekspor perdana 132.000 ton gurita ke pasar Amerika Serikat (AS). Ekspor gurita yang dikemas dalam enam kontainer berukuran 40 feet ini terdiri dari gurita steam (ready to eat) dan gurita whole frozen dengan nilai transaksi sebesar Rp 12,9 Miliar.

Acara pelepasan yang berlangsung di Kantor Perinus Cabang Makassar ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia Arief Prasetyo sebagai Induk Holding Klaster Pangan BUMN, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Ir Sulkaf S Latif MM mewakili Plt Gubernur, Direktur PT Berdikari United Livestok Imran Yasin Limpo, Kepala BKIPM Makassar Ir Sitti Chadidjah, MSi, Aspotmar Danlantamal VI Kolonel Laut (P) Dominggus Sidang Misalayuk, SE, dan beberapa pejabat dari PT Perikanan Nusantara (Persero).

Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero) Sigit Muhartono menyampaikan bahwa potensi Gurita di Sulawesi Selatan sangat besar sehingga bisa menjadi salah satu produk unggulan yang banyak di ekspor dari Sulawesi Selatan.

“Pada tahun 2020 di ekspor sebanyak 158.050 Ton dengan nilai Rp. 5.47 triliun. Dengan potensi tersebut saya optimis PT. Perikanan Nusantara Cabang Makassar kedepan dapat tumbuh berkelanjutan, namun harus di iringi dengan semangat dan kerja cerdas serta terus berusaha membuka pasar baru baik domestik maupun internasional,” kata Sigit Muhartono dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

Selain ekspor ke Amerika, beberapa tahun terakhir ini PT Perinus cabang Makassar sudah secara rutin tiap bulan mengirim Gurita dengan tujuan Jepang.

Juga selain untuk ekspor, saat ini Gurita steam cutting (ready to eat) Cabang Makassar juga sudah dipasarkan secara retail di Jabodetabek dengan merek Tukato Seafood.

Pasar internasional untuk hasil perikanan PT Perinus terus berkembang. Sebelumnya, Direktur Utama Perinus Sigit Muhartono juga telah melepas ekspor perdana ikan Kaca Piring (Rajung) ke Tiongkok dari Perinus Cabang Tegal, Jawa Tengah sebanyak 12 Ton dengan nilai Rp 413 Juta. Ekspor ikan Kaca Piring ini akan berlangsung rutin setiap bulan.

Selanjutnya awal Oktober Perinus Cabang Surabaya juga akan melakukan ekspor perdana ikan Layur beku ke Tiongkok sebanyak 25 Ton dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 700 Juta. Kemudian Perinus Cabang Benoa juga tak ketinggalan akan melakukan ekspor perdana produk ikan Marlin ke Philipina. Ini melengkapi ekspor ikan Tuna produksi Cabang Bitung yang sebelumnya sudah secara rutin dikirim ke Jepang.

“Semakin bertambahnya negara tujuan dan jenis produk yang di ekspor PT Perikanan Nusantara (Persero) serta didukung dengan sarana prasarana produksi berupa Air Blast Frezer (ABF ) kapasitas 119 Ton per hari dan Cold Storage kapasitas 3.837 Ton. Kami akan selalu hadir di tengah-tengah nelayan sebagai offtake hasil tangkapanya sehingga nelayan memiliki kepastian pasar dan saya berharap peran Perinus sebagai BUMN perikanan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena nelayan merupakan mitra strategis kami,” tambah Dirut Perinus Sigit Muhartono.

Seperti diketahui, sejak 15 September 2021, Perinus dinyatakan bergabung (merger) dengan PT Perikanan Indonesia seusai ditandatanganinya Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan penetrasi jaringan bisnis perikanan, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas, dan mutu perikanan.

Patut diacungi jempol karena dalam masa transisi penggabungan, justru PT Perinus berhasil mencatatkan beberapa bisnis ekspor baru. Ini menjadi penanda bahwa industri perikanan Indonesia ke depan sangat menjanjikan.

