Dow Naik, Saham Teknologi Seret S&P dan Nasdaq ke Zona Merah

Selasa, 28 September 2021 | 05:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi pada Senin (27/9/2021) karena imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau Treasury naik.

S&P 500 melemah 0,28% menjadi 4.443,11 dan Nasdaq Composite turun 0,52% menjadi 14.969,97 karena tergerusnya saham teknologi. Adapun Dow Jones Industrial Average naik 71,37 poin menjadi 34.869,37 didorong saham energi dan saham bank.

Imbal hasil Treasury 10 tahun meningkat lebih 1,5% pada Senin karena optimisme ekonomi dan kekhawatiran inflasi. Hal itu tertinggi sejak Juni dan naik dari 1,30% pada akhir Agustus.

“Kami percaya bahwa pergerakan (pasar obligasi) ini telah memberikan dampak di seluruh bursa saham. Dalam pandangan kami, arah suku bunga jangka panjang harus tetap menjadi pendorong pasar di minggu-minggu mendatang,” kata analis Wolfe Research Chris Senyek dalam sebuah catatan kepada klien.

Perdagangan saham juga didukung hasil pesanan barang tahan lama lebih baik dari perkiraan pada Senin.

Saham teknologi utama seperti Alphabet, Apple, dan Nvidia melemah pada Senin, sehingga membebani S&P 500 dan Nasdaq. Saham teknologi dipandang sensitif terhadap kenaikan imbal hasil obligasi karena peningkatan biaya utang dapat menghambat pertumbuhan kinerja saham teknologi dan membuat arus kas kurang berharga.

Namun saham terkait kembalinya ekonomi meningkat karena kasus Covid-19 di AS mulai turun. Kasus di AS rata-rata 120.000 per hari selama seminggu terakhir, menurut data Universitas Johns Hopkins, turun dari rata-rata 7 hari sebelumnya 166.000 kasus.

CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan AS dapat kembali normal "dalam setahun" meskipun vaksinasi tahunan mungkin diperlukan.

Carnival Corp naik 3,7% dan United Airlines bertambah 0,6%. Saham Boeing melonjak 1,3%.

Kenaikan imbal hasil obligasi mendorong saham keuangan. Saham Goldman Sachs dan JPMorgan Chase naik lebih 2%, menjadikan mereka berkinerja terbaik di Dow.

Sementara saham seperti Exxon Mobil dan Occidental Petroleum naik karena minyak mentah WTI naik melampaui US$ 75 per barel. Harga gas alam juga naik karena investor memantau kekhawatiran kekurangan energi di Eropa.

Penutupan pemerintah?

Investor memantau kemajuan di Washington ketika anggota parlemen mencoba mencegah penutupan pemerintah (shutdown), default utang AS, dan kemungkinan runtuhnya agenda ekonomi besar-besaran Presiden Joe Biden.

Ketua DPR Nancy Pelosi pada Minggu (26/9/2201) mengharapkan RUU infrastruktur bipartisan senilai US$ 1 triliun akan disahkan minggu ini.

Kongres harus meloloskan anggaran baru pada akhir September untuk menghindari penutupan, dan anggota parlemen juga harus mencari cara untuk meningkatkan atau menangguhkan plafon utang pada Oktober sebelum AS gagal membayar utang untuk pertama kalinya.

Investor juga memantau pergantian di bank sentral AS, Federal Reserve, di mana dua presiden regional mengumumkan pensiun dini pada Senin.

Sumber: CNBC