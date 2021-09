Arkha Akan Garap Proyek Steel Fabricatoe RDMP Pertamina Rp 620 Miliar

Selasa, 28 September 2021 | 06:05 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Arkha Jayanti Persada Tbk (ARKA), emiten di sektor manufaktur dan fabrikasi komponen alat berat akan mengambl alih pekerjaan steel fabricatoe 23.000 ton senilai Rp 620 miliar pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur milik konsorsium joint operation (JO) SK Engineering & Construction Co Ltd, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri (Rekin) dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

"Progres setiap proyek yang dikerjakan Arkha di RDMP Balikpapan saat ini berada di atas rata rata penyedia lainnya," kata Direktur Utama PT Arkha Jayanti Persada Tbk Dwi Hartanto dalam keterangan yang diterima Selasa (27/9/2021).

Pembangunan pengembangan Kilang RDMP PT Pertamina Balikpapan menjadi perhatian khusus Hyundai-Rekind-PP di tengah lambatnya penyelesaian kontrak dengan perusahaan penyedia baja lainnya. Hal ini membuat konsorsium Hyundai mengambil langkah taktis dan strategis dengan mengatasi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memperoleh kontrak tetapi tidak menunjukkan kinerja memadai.

BACA JUGA Dua Perusahaan Berminat Garap Kilang Balikpapan

Dwi mengatakan, untuk mengatasi persoalan di atas konsorsium Hyundai telah melakukan pertemuan dengan PT Arkha Jayanti Persada sebagai salah satu perusahaan yang menggarap proyek tersebut. Arkha bersedia mengambil alih kontrak dengan total pekerjaan steel fabricatoe (pipa untuk kilang) sebesar 23.000 ton dengan perkiraan nilai Rp 620 miliar.

Dwi mengatakan, penawaran konsorsium Hyundai kepada PT Arkha Jayanti Persada Tbk karena perusahaan memiliki kemampuan teknis dan pengalaman serta struktur managemen memadai. "Hal ini menjadi pertimbangan mengapa PT AJP ditawarkan melaksanakan pekerjaan steel fabricator," kata Dwi.

Berbekal manajemen, peralatan, mesin dan pengalaman pengalaman kata dia, Arkha optimistis menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan konsorsium Hyundai.

BACA JUGA Perawatan Rutin Kilang Balikpapan Sesuai Jadwal

Sepanjang 2020, penjualan Arkha mengalami penurunan sebesar 11,22% menjadi Rp 82,9 miliar dari Rp 105,94 miliar pada 2019 sebagai imbas melemahnya dunia usaha akibat pandemi Covid-19. Laba bruto tergerus 85,49% menadi Rp 3,16 miliar pada tahun 2020 dibandingkan Rp 20,48 miliar pada 2019.

RDMP Kilang Balikpapan bagian proyek strategis Pertamina untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Nantinya kapasitas kilang Balikpapan akan bertambah 38% dari sebelumnya 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com