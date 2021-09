Harga Minyak Naik 5 Hari Beruntun di Tengah Kendala Pasokan

Selasa, 28 September 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik untuk hari kelima berturut-turut pada Senin (27/9/2021) dengan Brent menuju US$ 80 di tengah kekhawatiran pasokan karena permintaan sebagian dunia meningkat menyusul meredanya pandemi Covid-19.

Minyak mentah Brent naik 1,84%, atau US$ 1,44, menjadi US$ 79,53 per barel, setelah naik untuk minggu ketiga berturut-turut hingga Jumat. Sementara minyak AS menguat US$ 1,47, atau 2%, ke US$ 75,45 per barel, tertinggi sejak Juli, setelah naik untuk minggu kelima berturut-turut pekan lalu.

“Ketatnya pasokan menarik persediaan di semua wilayah,” kata ANZ Research dalam sebuah catatan.

Analis ANZ dalam catatannya mengatakan naiknya harga gas juga mendorong minyak menguat karena cairan menjadi relatif lebih murah untuk pembangkit listrik.

Adapun anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutu (OPEC+), mengalami kesulitan meningkatkan produksi karena kurangnya investasi atau penundaan pemeliharaan akibat pandemi.

Sementara penjualan publik pertama Tiongkok atas cadangan minyak negara sudah dilakukan. PetroChina dan Hengli Petrochemical membeli empat kargo dengan total 4,43 juta barel.

Adapun impor minyak India Agustus mencapai puncaknya dalam 3 bulan, rebound dari posisi terendah hampir 1 tahun yang dicapai pada Juli.

Sumber: CNBC