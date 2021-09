Bursa Asia Pasifik Turun karena Imbal Hasil Obligasi 10 Tahun Naik

Selasa, 28 September 2021 | 07:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik turun pada perdagangan Selasa pagi (28/9/2021) karena imbal hasil obligasi pemerintah AS Treasury 10 tahun naik.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,32%, sementara indeks Topix melemah 0,38%.

Kospi Korea Selatan melemah 0,2%. Saham SK Innovation melonjak hampir 2% setelah perusahaan bersama Ford Motor akan menginvestasikan US$ 11 miliar di fasilitas baru AS untuk memproduksi kendaraan listrik dan baterai.

Adapun S&P/ASX 200 di Australia turun 0,28%. Data penjualan ritel Australia Agustus akan dirilis pada pukul 09.30 waktu HK/SIN pada Selasa.

Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan melemah 0,12%.

Semalam di bursa AS Wall Street bervariasi pada Senin (27/9/2021) karena imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) atau Treasury naik. S&P 500 melemah 0,28% menjadi 4.443,11 dan Nasdaq Composite turun 0,52% menjadi 14.969,97 karena tergerusnya saham teknologi. Adapun Dow Jones Industrial Average naik 71,37 poin menjadi 34.869,37 didorong saham energi dan saham bank.

Pergerakan di Wall Street terjadi karena imbal hasil Treasury 10 tahun sempat naik 1,5% pada Senin, tertinggi sejak Juni. Kemudian melemah dari level tersebut dan terakhir di posisi 1,4819%.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 93,406, turun dari level di atas 93,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,94 per dolar menyusul pelemahan dari bawah 110,6 terhadap greenback kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7285 setelah pemantulan kemarin dari bawah US$ 0,726.

Harga minyak melemah pada pagi ini di jam perdagangan Asia. Patokan internasional berjangka minyak mentah Brent turun 0,18% menjadi US$ 79,39 per barel. Minyak mentah berjangka AS melemah diperdagangkan pada US$ 75,43 per barel.

Sumber: CNBC