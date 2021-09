Memasuki Usia 4 Tahun, OVO Berhasil Gandeng 1,2 Juta Merchant

Selasa, 28 September 2021 | 19:51 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengungkapkan, di tengah kompetisi yang semakin ketat, OVO sebagai platform pembayaran dan layanan keuangan digital terus mendapat posisi yang baik di tengah masyarakat. Saat ini layanan OVO sudah tersedia di 430 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Dari sisi merchant, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1,2 juta merchant.

“Dari 1,2 juta merchant tersebut, 90% lebih merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ini termasuk yang mikro, termasuk warung, pedagang kaki lima dan sebagainya,” ungkap Karaniya Dharmasaputra dalam konferensi pers secara daring, Selasa (28/9/2021).

Memasuki usia yang ke-4 tahun, OVO juga terus mengembangkan bisnisnya dari sekedar perusahaan fintech payment, sekarang mulai masuk ke financial services. Karaniya mengungkapkan, berbagai data juga menunjukkan bahwa aplikasi e-money bisa menyediakan fondasi yang kuat bagi user, sehingga user memiliki one stop solutions, tidak perlu berpindah aplikasi untuk mendapatkan berbagai financial services yang lainnya.

“Salah satu inovasi yang diluncurkan OVO adalah di area investment, bekerja sama dengan Bareksa sebagai salah satu e-investment platform di Indonesia. OVO meluncurkan sebuah terobosan yang saya kira baru pertama kali terjadi di Indonesia, di mana terjadi sebuah deep integration antara e-money dan e-investment,” ungkap Karaniya.

Dalam kerja sama ini, untuk pertama kalinya uang atau dana investasi yang diinvestasikan melalui aplikasi e-money bisa dengan mudah dibelikan reksa dana pasar uang. Kemudian pada saat dijual, uangnya juga langsung masuk ke OVO cash yang bersangkutan.

“Itu saya kira ini sebuah terobosan yang penting, yang saya kira akan menjadi milestone bagi dunia investasi kita ke depan,” ujarnya.

Karaniya melanjutkan, OVO juga menjadi bagian dari sebuah fenomena dan tren baru, khususnya di era pandemi. Perusahaan-perusahaan fintech seperti OVO bukan hanya menunjukkan signifikansinya secara komersial atau bisnis, tetapi juga menunjukkan peran pentingnya bagi pembangunan nasional.

“Jadi fintech dalam pengalaman kami di OVO itu juga bisa menjalankan peran sebagai economic development agent. Kita mengenal Government to People (G2P). Salah satu program yang sejak awal OVO membantu adalah program Kartu Prakerja. OVO tidak hanya ikut membantu pembangunan platform Kartu Prakerja, tetapi juga ikut membantu mendistribusikan dana Kartu Prakerja. Jumlahnya sudah mencapai lebih dari Rp 6,3 triliun ke jutaan warga masyarakat Indonesia,” kata Karaniya.

Selanjutnya di sektor UMKM, berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga CORE Indonesia, 70% dari responden pemilik UMKM menyatakan bahwa setelah mereka bergabung dengan OVO, ternyata ada peningkatan penjualan sebesar 30%. Survei Mandiri Institute juga menyebutkan, selama masa pandemi, OVO menjadi pilihan utama pelaku UMKM. “Sekitar 70% dari responden UMKM, mereka menggunakan OVO sebagai e-money untuk menjalankan usaha,” ungkap Karaniya.

Sumber: BeritaSatu.com