Ditutup Negatif, Minyak Brent Sempat ke Level Tertinggi 3 Tahun di Atas US$ 80

Rabu, 29 September 2021 | 06:16 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia ditutup melemah di area negatif Selasa (28/9/2021) setelah sebelumnya sempat melonjak.

Patokan minyak internasional, minyak mentah Brent melonjak di awal perdagangan Selasa melampaui US$ 80 per barel untuk pertama kalinya sejak Oktober 2018 sebelum ditutup berbalik melemah 0,55% menjadi US$ 79,09 per barel. Penurunan terjadi setelah lima hari berturut-turut menguat didukung naiknya permintaan karena pasokan ketat.

BACA JUGA Harga Minyak Naik 5 Hari Beruntun di Tengah Kendala Pasokan

Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), patokan minyak AS, mencapai level tertinggi lebih 2 bulan di US$ 76,67 per barel sebelum akhirnya melemah. WTI Selasa ditutup ambles 0,21% menjadi US$ 75,29 per barel. Baik WTI dan Brent mengalami kenaikan selama 5 minggu berturut-turut, masing-masing naik lebih 50% untuk tahun 2021.

“Defisit pasokan yang terus-menerus mengarah ke pasar minyak yang semakin ketat,” tulis analis Barclays Selasa dalam sebuah catatan kepada klien.

Perusahaan menaikkan target harga 2022 untuk WTI dan Brent masing-masing menjadi US$ 74 dan US$ 77 per barel.

Sementara Goldman Sachs memproyeksi kontrak minyak Brent akan mencapai US$ 90 pada akhir tahun karena permintaan terus pulih, naik dari revisi sebelumnya US$ 80.

Pada April 2020 ketika pandemi menekan produksi minyak bumi di seluruh dunia, WTI jatuh ke wilayah negatif karena produsen memamgkas produksi. OPEC dan sekutunya menahan produksi hampir 10 juta barel per hari.

BACA JUGA Bursa Eropa Melemah karena Imbal Hasil Obligasi dan Ekonomi Tiongkok

Permintaan minyak pulih di tengah peluncuran vaksinasi, sementara pasokan tetap terbatas. Ini terutama setelah bertahun-tahun kekurangan investasi di sektor ini.

Minyak juga mendapatkan dorongan di tengah reli harga gas alam, yang dapat mendorong utilitas untuk beralih dari gas ke minyak.

Gas alam berjangka melonjak lebih 9% pada Selasa menjadi US$ 6,26 per juta unit termal, level tertinggi dalam 7,5 tahun. Kontrak sekarang naik lebih dari 40% untuk September.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC