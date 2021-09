Harga Emas Turun karena Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga

Rabu, 29 September 2021 | 06:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas pada perdagangan Selasa (28/9/2021) turun lebih 1% mencapai level terendah 7 minggu karena penguatan dolar dan lonjakan imbal hasil Treasury AS di tengah ekspektasi bank sentral, Federal Reserve (teh Fed) akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan

Harga emas di pasar spot turun 0,8% ke US$ 1.736,81 per ons pada 13.43 EDT, setelah jatuh ke level terendah sejak 11 Agustus ke US$ 1.726,19 di awal sesi. Sementara emas berjangka AS melemah 0,8% jadi US$ 1.737,5 per ons.

"Plot titik yang ditetapkan anggota FOMC menandakan kenaikan suku bunga Fed lebih awal dari perkiraan, dan pergerakan yang lebih tinggi melintasi kurva imbal hasil berdampak negatif pada emas," kata Kepala Strategi Komoditas Efek TD, Bart Melek.

Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Acuan imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun naik kembali di atas 1,5% ke level tertinggi dalam lebih 3 bulan. Pasar mulai memperhitungkan inflasi ke depan yang lebih tinggi.

Beberapa investor memandang emas sebagai lindung nilai terhadap kenaikan inflasi yang dapat mengikuti langkah-langkah stimulus. Namun kenaikan imbal hasil Treasury menumpulkan daya tarik komoditas yang tidak menghasilkan, seperti emas.

Sementara Ketua Fed Jerome Powell pada Selasa mengatakan bahwa ekonomi AS masih jauh mencapai lapangan pekerjaan maksimum, komponen kunci bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

Sedangkan indeks dolar naik 0,3%, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Di tempat lain, perak melemah 0,9% menjadi US$ 22,44 per ons, paladium turun 3% menjadi US$ 1.905,94, sementara platinum anjlok 0,5% menjadi US$ 975,93.

Sumber: CNBC