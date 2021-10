Harga Minyak Dunia Tembus US$ 81, Tekanan Inflasi Menguat

Selasa, 5 Oktober 2021 | 07:27 WIB

Texas, Beritasatu.com - Pada hari Senin (5/10/2021), OPEC+ menyetujui mempertahankan kesepakatan bersama untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari di bulan November, di tengah permintaan konsumen untuk menambah produksi minyak mentah dan kenaikan harga-harga yang dapat mengancam pemulihan ekonomi dari pandemi.

Brent naik 2,5% ke US$ 81,26 per barel pada hari Senin, sedangkan WTI naik 2,29% ke US$ 77,62 per barel.

OPEC+ mendapat tekanan dari AS dan India untuk menambah persediaan minyak, setelah harga minyak mentah naik 50% sejak awal tahun.

Menteri-menteri OPEC+ menegaskan bahwa rencana menambah produksi 400.000 bph di bulan November tidak mengalami perubahan.

Kenaikan harga minyak mentah menembus US$ 81 menambah tekanan inflasi terhadap pemulihan ekonomi.

OPEC+ pada Juli lalu sepakat untuk meningkatkan produksi sebesar 400.000 bph tiap bulan hingga April 2022, dan pada akhirnya menghapus pemangkasan produksi 5,8 juta bph yang sebelumnya diterapkan karena melemahnya permintaan.

