Bursa Asia Terjungkal Tertular Koreksi Wall Street

Selasa, 5 Oktober 2021 | 08:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Selasa (5/10/2021), menyusul koreksi yang terjadi di Wall Street semalam.

Nikkei 225 Tokyo turun 3,25%, Hang Seng Hong Kong turun 1,1%, S&P/ASX 200 turun 0,95%, Kospi Korsel turun 2,48%.

Bank sentral Australia akan mengumumkan suku bunga siang ini. Sementara pasar modal Tiongkok daratan masih libur.

Wall Street terkoreksi cukup dalam pada penutupan perdagangan Senin (4/10/2021). Investor lari dari saham-saham teknologi ke obligasi.

Dow Jones Industrial Average turun 0,94% ke 34.002,92. S&P 500 turun 1,3% ke 4.300,46. Nasdaq turun 2,14% ke 14.255,49.

Pada hari Senin (5/10/2021), OPEC+ menyetujui mempertahankan kesepakatan bersama untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari di bulan November, di tengah permintaan konsumen untuk menambah produksi minyak mentah dan kenaikan harga-harga yang dapat mengancam pemulihan ekonomi dari pandemi.

Brent naik 2,5% ke US$ 81,26 per barel pada hari Senin, sedangkan WTI naik 2,29% ke US$ 77,62 per barel.

Sumber: CNBC.com