Produsen Boba King Tetapkan Harga IPO Rp 250-280 per Saham

Selasa, 5 Oktober 2021 | 19:14 WIB

Oleh : Gita Rossiana / WBP

Jakarta, Beritasatu.com-PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) perusahaan food and beverage dengan merek “Boba King” berencana melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 140 juta saham baru atau 12,11% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Target dana yang diraih dari IPO tersebut mencapai Rp 35 miliar-39,2 miliar.

Berdasarkan prospektus yang terbit pada Selasa (5/10/2021), harga nominal IPO saham adalah Rp 100 per saham. Sementara harga penawaran Rp 250-280 per saham. "PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sementara penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian," tulis keterangan tersebut.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Modal kerja tersebut, yakni pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya operasional dan biaya pemasaran untuk memperluas jaringan pemasaran. Modal kerja ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan perseroan ke depannya.

Sesuai jadwal, masa penawaran awal akan dilakukan pada 5-11 Oktober 2021, perkiraan tanggal efektif pada 21 Oktober 2021 dan masa penawaran umum pada 22-28 Oktober 2021. Sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 November 2021.

Adapun Formosa Ingredient Factory adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha utama pada bidang produksi produk tapioca pearl, topping jelly, popping boba, premium sauce, syrup dan premix powder. Perseroan memproduksi berbagai varian produk tersebut dengan merek “Boba King”.

BACA JUGA BEI Sebut ESG Mampu Tingkatkan Kinerja Operasional Perusahaan

Selain produk tersebut, perseroan akan menambah varian produk yaitu caramel sauce dan popping boba, dengan masih menggunakan merek yang sama yaitu Boba King. Perseroan juga bekerja sama dengan Texture Maker Enterprise Co Ltd yang merupakan pemimpin pasar dalam industri food and beverage di Taiwan.

Formosa Ingredient termasuk satu dari 24 perusahaan yang masuk daftar antrean IPO saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, hingga 1 Oktober 2021, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline saham BEI dan dua di antaranya merupakan anak usaha BUMN. Dari 24 perusahaan tersebut, sebanyak dua perusahaan memiliki aset di bawah Rp 50 miliar, delapan perusahaan memiliki aset di antara Rp 50-250 miliar, dan 14 perusahaan dengan aset di atas Rp 250 miliar.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily