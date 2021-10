Wall Street Rebound Ditopang Sektor Teknologi dan Energi

Rabu, 6 Oktober 2021 | 05:21 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street berbalik menguat pada perdagangan Selasa (5/10/2021), setelah sehari sebelumnya anjlok.

Dow Jones Industrial Average naik 0,92% ke 34.314,67. S&P 500 naik 1,05% ke 4.345,72. Nasdaq naik 1,25% ke 14.433,83.

Saham-saham raksasa teknologi ditutup di zona hijau. Netflix naik 5,2%, Amazon naik sekitar 1%, Apple naik 1,4% dan Alphabet naik sekitar 1,8%. Bahkan Facebook memantul 2% setelah sempat turun 5% pada hari Senin kemarin akibat tuduhan yang dilontarkan seorang whistleblower dan situs yang sempat tidak berfungsi.

Saham-saham energi juga menguat seiring naiknya harga minyak mentah. Harga minyak AS WTI menembus US$ 79 per barel sebelum akhirnya ditutup di US$ 78,93 per barel. Chevron naik 1% dan Enphase Energy naik 1,6%.

Saham-saham terkait pemulihan ekonomi seperti kapal pesiar, maskapai, ritel, dan perbankan turut menguat. Norwegian Cruise Line naik 1%, Goldman Sachs naik 3,1% dan Wells Fargo naik 2%.

Indeks PMI jasa bulan September yang diluncurkan Institute for Supply Management naik ke 61,9 dari 61,7 di bulan Agustus.

Yield obligasi, yang menjadi penyebab koreksi pasar akhir-akhir ini, tercatat stabil di 1,53% setelah sempat naik 1,56% pekan lalu. Naiknya yield karena the Fed mengindikasikan akan segera melakukan tapering.

Sumber: CNBC.com