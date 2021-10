OPEC+ Bergeming, Harga Minyak Tembus US$ 82

Rabu, 6 Oktober 2021 | 07:32 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah Brent menembus level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, sedangkan harga minyak mentah AS mendekati level puncak 2014 lampau. Kenaikan harga minyak berkat keputusan OPEC+ mempertahankan kenaikan produksi.

OPEC+ pada Juli lalu setuju untuk menambah produksi minyak sebesar 400.000 bph per bulan hingga April 2022, dalam rangka mengurangi kesepakatan pemangkasan produksi minyak 5,8 juta bph yang terpaksa diambil karena lemahnya permintaan akibat pandemi.

Brent naik 1,6% ke US$ 82,56 per barel, sedangkan WTI AS naik 1,7% ke US$ 78,93 per barel.

Tahun ini saja, harga minyak mentah sudah naik lebih dari 50% dan hal ini memicu kenaikan inflasi. AS dan India dikabarkan meminta OPEC menambah produksi supaya pemulihan ekonomi dari pandemi bisa berjalan lancar.

OPEC memperkirakan tahun ini akan terjadi defisit minyak sebesar 1,1 juta bph, lalu mencapai surplus 1,4 juta bph tahun depan.

Meskipun mendapatkan tekanan untuk menaikkan produksi, OPEC+ khawatir gelombang keempat Covid-19 akan kembali mengganggu permintaan minyak.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com