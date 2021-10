IHSG Masih Rawan Koreksi

Rabu, 6 Oktober 2021 | 08:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (6/10). Diproyeksikan lanjutkan koreksi pada rentang 6,120-6,260.

Seperti yang diketahui, pada perdagangan Senin (5/10). IHSG ditutup terkoreksi 0,9% ke level 6,288 akibat tekanan jual yang cukup besar. "Meski ada potensi menguat, indeks masih rawan terkoreksi," jelas MNC Sekuritas dalam riset harianya.

Adapun, cermati indeks pada level support pada level 6,086, 5,996 dan resistance 6,356 dan 6,394. Agar tetap cuan, MNC Sekuritas menyarankan para investor cermati saham sebagai berikut;

IMAS - Buy on Weakness (995)

Pada perdagangan kemarin (5/10), IMAS ditutup menguat cukup signifikan sebesar 3,6% ke level 995, pergerakan IMAS pun diiringi dengan peningkatan volume pembelian. Posisi IMAS saat ini kami perkirakan sedang berada pada bagian awal dari wave [c] dari wave 3.

Buy on Weakness: 970-995

Target Price: 1,150, 1,250

Stop loss: below 935

HOKI - Buy on Weakness (199)

Kemarin (5/10), HOKI ditutup menguat cukup signifikan sebesar 4,7% ke level 199, pergerakan HOKI juga disertai adanya peningkatan tekanan beli dan telah menembus MA60-nya. Kami perkirakan, posisi HOKI saat ini sedang berada di awal wave Y dari wave (3).

Buy on Weakness: 190-199

Target Price: 212, 230

Stop loss: below 183

FREN - Spec Buy (98)

FREN ditutup terkoreksi agresif sebesar 6,7% ke level 98 pada perdagangan kemarin (5/10), terjadi adanya peningkatan tekanan jual pada pergerakan FREN kemarin. Kami memperkirakan adanya dua skenario pada FREN, di mana skenario terbaiknya (label hitam), FREN sudah berada di akhir wave [y] dari wave Y dari wave (A). Hal ini berarti koreksi FREN sudah relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Spec Buy: 94-98

Target Price: 110, 124

Stop loss: below 92

PTPP - Buy on Weakness (1,165)

PTPP ditutup terkoreksi 0,4% ke level 1,165, pergerakan PTPP pun diiringi dengan munculnya tekanan jual. Kami perkirakan, posisi PTPP saat ini sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1. Meskipun terkoreksi, namun diperkirakan akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 1,120-1,165

Target Price: 1,250, 1,300

Stop loss: below 1,050

