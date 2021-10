Susul Wall Street, Bursa Asia Dibuka Menguat

Rabu, 6 Oktober 2021 | 08:19 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini, Rabu (6/10/2021), mengekor Wall Street yang sebelumnya ditutup menguat.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,9%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,18%, Kospi Korea Selatan naik 0,85%. Pasar modal Tiongkok Daratan masih libur.

Wall Street berbalik menguat pada perdagangan Selasa (5/10/2021), setelah sehari sebelumnya anjlok.

Dow Jones Industrial Average naik 0,92% ke 34.314,67. S&P 500 naik 1,05% ke 4.345,72. Nasdaq naik 1,25% ke 14.433,83.

Harga minyak mentah Brent menembus level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, sedangkan harga minyak mentah AS mendekati level puncak 2014 lampau. Kenaikan harga minyak berkat keputusan OPEC+ mempertahankan kenaikan produksi.

OPEC+ pada Juli lalu setuju untuk menambah produksi minyak sebesar 400.000 bph per bulan hingga April 2022, dalam rangka mengurangi kesepakatan pemangkasan produksi minyak 5,8 juta bph yang terpaksa diambil karena lemahnya permintaan akibat pandemi.

Brent naik 1,6% ke US$ 82,56 per barel, sedangkan WTI AS naik 1,7% ke US$ 78,93 per barel.

