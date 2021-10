Bank Banten Tetapkan Harga Rights Issue Rp 77 Per Saham

Rabu, 6 Oktober 2021 | 12:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) menetapkan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII atau rights issue sebesar Rp 77 per saham. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar saham baru seri C dengan nominal Rp 50 per saham. Dengan harga pelaksanaan tersebut, total dana yang berpotensi diraih dari hasil rights issue mencapai Rp 1,8 triliun.

Direktur Utama Bank Banten Agus Syabarrudin menyampaikan, dana yang diraih pada PUT VII ini akan digunakan untuk melakukan akselerasi bisnis BEKS.

"Seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil rights issue tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 65% serta penguatan struktur keuangan perseroan sekitar 35%,” kata Agus Syabarrudin dalam keterangan resminya, Rabu (6/10/2021).

Agus menambahkan, jika saham baru yang ditawarkan dalam rights issue tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya.

Tanggal terakhir pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD jatuh pada 12 Oktober 2021. Sementara, periode perdagangan HMED berlangsung pada 14 Oktober - 21 Oktober 2021. Lalu, tanggal penjatahan dilakukan pada 26 Oktober 2021.

Ke depannya, lanjut Agus, Pemerintah Provinsi Banten akan jadi pengendali Bank Banten secara langsung melalui rencana pemisahan BPD ini dengan PT Banten Global Development (BGD).

