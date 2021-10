Ini Strategi Venturra Capital Kembangkan Startup hingga Valuasinya Meningkat

CEO PT. Lippo Karawaci, Tbk John Riady (kiri) berjabat tangan dengan Vice President, Head of Global Business Division & Reseach in South East Asia Soft Bank Hidebumi Kitahara saat penandatanganan nota kesepahaman dalam membangun Central Hub of Technology Application & Research in South East Asia untuk kawasan Lippo Village, Jakarta, Kamis 28 November 2019. (Foto: BeritaSatu Photo)