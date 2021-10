Expo 2020 Dubai, Paviliun Indonesia Tarik Minat 11.000 Pengunjung

Rabu, 6 Oktober 2021 | 15:26 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Paviliun Indonesia berhasil menarik minat para pengunjung Expo 2020 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Hingga Selasa (5/10/2021) siang waktu setempat, tercatat hampir 11.000 orang mengunjungi Paviliun Indonesia yang resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri UEA, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Jumat (1/10/2021).

"Paviliun Indonesia bertemakan Creating the Future, From Indonesia to the World yang menampilkan sivilisasi Indonesia di tiga zona waktu Yesterday, Today, and Tomorrow, mengangkat kejayaan di masa lalu, sekarang, dan masa depan menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang semakin bertambah dari mancanegara dan akan semakin bertambah,” jelas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Didi Sumedi, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (6/10/2021).

BACA JUGA Paviliun Indonesia Tampilkan Konsep Waktu di Expo 2020 Dubai

Paviliun Indonesia, lanjut Didi, memberikan cerita kepada para pengunjung bagaimana Indonesia sedang bersiap untuk masa depan yang lebih baik melalui proses digitalisasi. Salah satu daya tarik yang ditawarkan adalah video yang menampilkan potensi dan kekayaan alam Indonesia di dalam ruang teater.

Menurut Didi, tema mingguan dan forum bisnis yang dihadirkan setiap minggunya menjadi keunggulan Paviliun Indonesia. Sejumlah produk unggulan yang ditampilkan di minggu pertama ini, antara lain produk hasil olahan kelapa, kopi, tas dari kulit kopi, rempah-rempah, kerajinan tangan dari bambu, dan lain sebagainya.

"Paviliun Indonesia telah menyiapkan 23 tema mingguan dan agenda bisnis forum. Pada forum bisnis, kita akan mengundang pelaku usaha UEA dari berbagai bidang. Hal ini akan menjadi keunggulan Paviliun Indonesia dibandingkan paviliun negara lain. Kami harap, selama enam bulan ke depan, Paviliun Indonesia dapat lebih mempromosikan potensi dan peluang Indonesia kepada para pengunjung dari seluruh penjuru dunia,” kata Didi.

BACA JUGA Indonesia Tampil di Expo 2020 Dubai

CEO KulakuIndonesia Mustopa Patapa dengan produksi hasil olahan kelapa yang ditampilkan di Paviliun Indonesia berskala UKM menyampaikan harapannya agar Expo 2020 Dubai membuka kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memperluas pasar ekspor di mancanegara.

"Diharapkan Paviliun Indonesia dapat memberikan kesempatan dan membawa para pelaku usaha UMKM untuk memperluas pasar di internasional,” ungkapnya.

Sementara itu, CEO Virgil Coffee and Roastery Putri Agustina mengungkapkan, kopi Flores berhasil menarik minat pengunjung di Paviliun Indonesia.

"Di sini saya tidak hanya mengenalkan kopi kepada pengunjung, tetapi juga mengenalkan kebudayaan dan potensi alam Flores. Sehingga, para pengunjung semakin tertarik dengan Flores sebagai bagian dari Indonesia,” ujar Putri.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily