Kenaikan Harga Komoditas Energi Berkontribusi Positif bagi Perbaikan Ekonomi Nasional

Rabu, 6 Oktober 2021 | 22:42 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan harga komoditas energi di pasar dunia berkontribusi positif bagi perbaikan ekonomi nasional.

"Saat ini, kondisi pasar energi ditandai dengan recovery-nya ekonomi, kenaikan demand yang cukup mendadak dan melonjak, maka kita melihat terjadi super cycle. Ini tidak lepas juga di sektor komoditas energi, seperti harga gas dan batu bara, demikian pula dengan harga minyak, di mana harga-harga tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia membaik," kata Airlangga pada pembukaan PYC International Energy Conference 2021 bertema “The Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future,” Rabu (6/10/2021).

Hadir pada kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2000-2009, Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura Suryopratomo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2016-2019 Bambang Brodjonegoro, Vice Chairman IHS Markit Amerika Serikat Daniel Yergin, World Energy Council's Energy Trilemma Initiative Inggris Sir Philip Lowe, NEDO Jepang Kyoichi Suzuki, Shell Singapura Sahala Sianipar, serta Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni.

BACA JUGA Presiden: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Sudah Berakhir

Airlangga mengatakan, saat ini terjadi kenaikan cukup signifikan harga komoditas energi. Disebutkan, harga minyak mencapai US$ 81 per barel, batubara sebesar US$ 240 per ton, dan kelapa sawit US$ 1.100 per ton. Demikian juga harga nikel dan copper yang mengalami kenaikan.

"Kenaikan ini mendorong Indonesia secara perdagangan menjadi baik, yakni dari sisi neraca perdagangan dan terkait juga kumulasi cadangan devisa kita yang sudah mendekati US$ 142 miliar," jelas Airlangga.

Menurut Airlangga, ketahanan energi menjadi penting karena merupakan komoditas strategis. Sebab di satu pihak Indonesia mengekspor batubara. Namun di sisi lain, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak (BBM), di mana ini sangat berpengaruh karena dari berbagai sektor, sektor nonmigas neracanya masih negatif.

"Artinya, sektor nonmigas masih memberi beban kepada pemerintah, terutama untuk mendukung adanya perdagangan positif," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily