Ini Peraih Properti Indonesia Award 2021

Kamis, 7 Oktober 2021 | 09:20 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah proyek properti terbaik nasional dari berbagai kategori dianugerahi Properti Indonesia Award (PIA) 2021.

Properti Indonesia Award merupakan sebuah ajang penghargaan tahunan tertinggi sebagai the benchmark of property excellence, yang dianugerahkan kepada sejumlah property corporates, property projects, pemuka dari industri properti, serta property supporting industries.

Seremoni event tahunan Properti Indonesia Award (PIA) digelar di Ballroom, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Rabu (6/10/2021) malam WIB.

CEO Properti Indonesia, Andhika Fajri menjelaskan, apresiasi diberikan berdasarkan metodologi survei mengikuti kriteria keunggulan dari segi prestasi, inovasi, kreativitas, kualitas, reputasi, dan lain-lain. Penghargaan ini merupakan serial kedelapan dalam rentang 9 tahun terakhir, semenjak 2013.

"Properti Indonesia Award sejatinya bukanlah sebuah kompetisi, melainkan lebih kepada penghargaan yang dipersembahkan atas dedikasi dan kontribusi kepada para insan properti tanah air dan industri terkait yang secara nyata dan positif telah menunjukkan prestasi dan dedikasinya dalam melahirkan produk-produk berkualitas,” ujar Andhika.

Andhika menuturkan, untuk tahun ini PIA 2021 mengusung tema "Industri Properti Bangkit di Tengah Pandemi". Tema ini sejalan dengan kondisi pandemi yang tengah melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, dalam kurun waktu hampir dua tahun terakhir.

"Pandemi Covid-19 sempat mengakibatkan kinerja sektor properti terkoreksi akibat terjadinya penurunan permintaan secara signfikan. Namun, seiring waktu, hambatan itu justru melecut semangat para developer properti untuk bertahan bahkan ada yang mampu mengakselerasi kinerjanya menjadi lebih baik dari sebelum pandemi," tandasnya.

Koordinator Pelaksana Properti Indonesia Award 2021, Anditya P Leksana menyebutkan, Dewan juri Properti Indonesia Award 2021 terdiri dari senior editor Properti Indonesia dan pengamat industri properti yang diketuai oleh Hendra Hartono, CEO PT Leads Property Services Indonesia dan sudah berkecimpung di bidang properti lebih dari 25 tahun.

"Setelah melalui berbagai proses, dewan juri berhasil merumuskan empat kategori peraih penghargaaan, yaitu kategori property development, the inspiring person, special award, dan property supporting business. Dari keempat kategori tersebut, menghasilkan 29 penerima penghargaan Properti Indonesia Award 2021," pungkasnya.

Adapun beberapa penerima penghargaan dalam ajang ini adalah:

Kategori Supporting Property Business

1. Bank BTN sebagai The Biggest Mortgage Portfolio Bank

2. Bank BCA sebagai The Highest Mortgage Disbursement Bank in 2021 (Non Subsidi)

3. Bank BRI sebagai The Highest Growth State Owned Bank in Mortgage

4. Bank CIMB Niaga sebagai The Favourite Mortgage Bank in Primary Market

5. Bank Mandiri sebagai The Recognized Mortgage Bank with Wide Partnership

6. Bank Permata sebagai The Favourite Mortgage Bank in Secondary Market

7. Bank Danamon sebagai The Progressive Mortgage Bank with Accelerating Partnership

8. Bank Syariah Indonesia sebagai The Recognized Mortgage Sharia Bank

9. ERA Indonesia sebagai Top Brokerage Firm

10. Century 21 Indonesia sebagai The Highly Commended Brokerage Firm

Kategori Property Development

11. Jakarta Garden City sebagai The Recognized Eco Township in East Jakarta

12. CitraRaya Tangerang sebagai The Established Township Development

13. Jababeka Residence sebagai The Highly Commended Integrated Industrial Township

14. Citra Sentul Raya sebagai The Prospective Eco Township in Bogor

15. Grand Pakuwon Township sebagai The Recognized Integrated Township in West Surabaya

16. CitraGarden Puri Jakarta sebagai The Innovative Housing Concept in Jakarta

17. SHILA at Sawangan sebagai The Promising Golf Housing Concept in Depok

18. The Jewel of Nara by Paramount Land sebagai The Innovative Housing Concept in Tangerang

19. Vasaka Bali sebagai The Recognized Housing Development in Bali

20. Golden Cikeas sebagai The Innovative Eco Housing Concept in Bogor

21. Modernland Cilejit sebagai The Recognized Emerging Housing Development in Banten

22. 57 Promenade sebagai The Highly Recognized Condo in Jakarta

23. Vasanta Innopark sebagai The Highly Commended Integrated Industrial Condo

24. Cisauk Point sebagai The Innovative Condo with Urban Development Concept

25. One Avenue Batam sebagai The Promising Mixed Use Development in Batam

26. ModernCikande Industrial sebagai The Highly Commended Industrial Park Development in Banten

Kategori The Inspiring Person

27. Nararya Ciputra Sastrawinata sebagai The Inspiring New Generation Leader in Indonesia Property Business

Kategori Special Award

28. PT Waskita Karya Realty sebagai The Prospective State Owned Enterprise Developer

29. PT Bumi Serpong Damai Tbk sebagai The Best Performance Developer in 2020

Sumber: BeritaSatu.com