Modernland Realty Bawa Pulang 3 Penghargaan PIA 2021

Kamis, 7 Oktober 2021 | 09:58 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga proyek yang dikembangkan PT Modernland Realty Tbk berhasil meraih penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2021.

Proyek Modernland Cilejit meraih penghargaan untuk kategori property development sebagai The Recognized Emerging Housing Development in Banten. Kemudian, proyek Jakarta Garden City (JGC) berhasil meraih penghargaan untuk kategori property development sebagai The Recognized Eco Township in East Jakarta.

Adapun, proyek ModernCikande Industrial Estate meraih penghargaan untuk kategori property development sebagai The Highly Commended Industrial Park Development in Banten.

BACA JUGA Ini Peraih Properti Indonesia Award 2021

Seremoni penganugerahan PIA 2021 berlangsung di Ballroom Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta, Rabu (06/10/2021) malam. Penghargaan PIA 2021 untuk proyek Jakarta Garden City diterima Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk Helen Hamzah, dan perwakilan dari proyek Modernland Cilejit dan ModernCikande Industrial Estate.

Managing Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk, David Iman Santosa, mengatakan, penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen maupun khalayak industri properti di Indonesia kepada Modernland Realty dalam pengembangan produk-produk hunian di Jakarta Garden City dan Modernland Cilejit maupun penyediaan lahan industri di ModernCikande Industrial Estate.

"Tentu kami sangat bangga dan bersyukur tiga proyek Modernland Realty berhasil meraih penghargaan Properti Indonesia Award 2021. Kami akan terus berupaya bekerja keras agar kedepan Modernland Realty beserta seluruh anak usahanya dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat,” kata David dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10/2021).

BACA JUGA Minat Masyarakat Membeli Properti Mulai Menggeliat

David menjelaskan, sepanjang semester I 2021, Modernland Realty berhasil membukukan marketing sales Rp 821 miliar atau meningkat 21% dibanding periode yang sama di tahun 2020.

Adapun, untuk semester II 2021, Modernland Realty optmistis dapat kembali bertumbuh dengan dukungan sejumlah faktor, antara lain peluang relaksasi dari perpanjangan kebijakan insentif PPN yang mendapat tambahan sampai dengan akhir Desember 2021. Nantinya, Modernland Realty kembali akan memanfaatkannya untuk mendukung penjualan produk-produk hunian eksisting di seluruh proyek Perseroan.

"Peluncuran produk residensial baru dengan harga penjualan yang lebih terjangkau pun akan dilaksanakan sembari mencari mitra kerjasama strategis untuk pengembangan kawasan residensial milik Perseroan lainnya. Perseroan juga akan terus mengembangkan kawasan industri ModernCikande Industrial Estate demi menarik minat para pelaku bisnis untuk membuka usaha di ModernCikande Industrial Estate,” kata David.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com