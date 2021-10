Tembus US$ 146,9 Miliar, Cadangan Devisa September Kembali Cetak Rekor

Kamis, 7 Oktober 2021 | 11:20 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia kembali naik tajam pada September 2021 mencapai US$ 146,9 miliar atau tertinggi sepanjang sejarah. Posisi cadev meningkat US$ 2,1 miliar atau setara 1,45% (month to month/mom dari bulan sebelumnya yang mencatat posisi US$ 144,8 miliar.

"Posisi cadangan devisa dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa serta penarikan utang luar negeri pemerintah,” kata Kepala Grup Departemen Komunikasi BI Muhamad Nur dalam keterangannya, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, Muhamad juga menyebut cadangan devisa setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. “Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujarnya.

Dengan demikian ke depan, Bank Indonesia (BI) memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Sumber: Investor Daily